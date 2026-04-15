Težak udes na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti po putu

15.04.2026 10:26

Ротација на поицијском аутомобилу.
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na auto-putu E-75, na dionici između Lapova i Velike Plane, a snimci sa lica mjesta svjedoče o silini udara.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', u udesu je učestvovalo putničko vozilo koje je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, završilo potpuno prevrnuto na krovu. Na snimku do kog je došla redakcija vidi se uništen automobil i dijelovi rasuti po kolovozu.

Vozač prevezen u bolnicu

Prema prvim informacijama, vozač automobila je povrijeđen. Ekipe Hitne pomoći su brzo reagovale i pružile mu prvu pomoć na licu mjesta, nakon čega je transportovan u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Informacije o stepenu njegovih povreda se još uvijek čekaju.

Uviđaj u toku, saobraćaj otežan

Pripadnici saobraćajne policije su na terenu i vrše uviđaj. Zbog ozbiljnosti udesa i vozila koje se nalazi nasred kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu auto-puta se odvija usporeno, a na vozače se apeluje da budu maksimalno oprezni.

