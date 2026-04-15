Dodik: Cilj saveza Hrvatske, Albanije i Prištine - ugrožavanje bezbjednosti Srba

15.04.2026 10:00

Руководство Републике Српске и предсједник Србије Александар Вучић на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Beogradu da je cilj saveza Hrvatske, Albanije i Prištine ugrožavanje bezbjednosti Srba.

Dodik je istakao da je Republika Srpska suštinski ugrožena vojnim savezom Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova koji je nazvao savezom protiv srpskog naroda.

"Taj savez je remetilački, šalje određene poruke. Mislimo da ima zaista zabrinjavajućih elemenata. Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Vojska Srbije je snaga sa respektom", rekao je Dodik.

Istakao je da postoji zabrinutost što su Albanija, Priština i Hrvatska napravile savez, imajući u vidu da je Hrvatska komponenta u BiH.

Dodik je rekao da je cilj tog saveza ugrožavanje bezbjednosti Srba i da odbrambena komponenta Vojske Srbije garantuje mir srpskom narodu.

Naglasio je da je politika Republike Srpske vojna neutralnost i da je sve što čini usmjereno na odbranu teritorije i naroda.

Dodik je istakao da u vremenu kada je globalni svet u ratovima, važno reći da je posvećenost izgradnji Vojske Srbije impresivna.

"Nama koji dolazimo iz Republike Srpske, ovo je bila prilika da se upoznamo sa odlučnošću, da bude ne samo spremna za dejstva već da bude i odgovarajuća sila", rekao je Dodik.

