Počinje isplata naknada: Spremno 58 miliona KM

Danas će biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite, kao i za socijalna davanja za korisnike u Republici Srpskoj, za šta je iz republičkog budžeta izdvojeno 58 miliona KM.

Danas će biti isplaćene i martovske naknade porodicama sa četvoro i više djece kojima to pravo pripada po zakonu o podršci nezaposlenom roditelju iz kategorije višečlanih porodica.

Iz budžeta Republike Srpske na račune opština i gradova u Republici Srpskoj biće doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć za mart, najavljeno je iz Ministarstva finansija Srpske.