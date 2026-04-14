Barsini golovi nedovoljni, Atletiko Madrid u polufinalu

Mirisalo je na spektakl u Madridu, ali na kraju samo debakl za Barselonu. Atletiko Madrid je u polufinalu Lige šampiona nakon što je sa ukupnih 3:2 (1:2 u večerašnjem meču) bio bolji od Barselone.

Nevjerovatno je krenulo za Barsu. Lamin Jamal je već u četvrtom minutu na asistenciju Toresa donio prednost Barsi od 1:0.

Dvadesetak minuta kasnije stiže poravnanje na prethodnu utakmicu. Tores postiže gol za 2:0 i vraća Barsu u igru. Tako razigrani zaprijetili su ekipi Dijega Simeonea da će svjedočiti spektaklu.

Ipak, od spektakla do debakla trebalo je da prođe sedam minuta. Lukman postiže pogodak u 31. minutu meča i smanjuje prednost Barselone koja od tog trenutka ponovo juri zaostatak.

Slavlja je bilo u Barseloninim redovima i u 55. minutu kada Tores postiže treći gol za svoju ekipu, ali VAR poništava ushićenje.

Do kraja je bilo prilika, a meču je sigurno presudio crveni karton Garsije u redovima Barselone, a sa igračem manje tim iz Katalonije nije imao snage da nadigra Atletiko Madrid.