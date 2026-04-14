Liverpul ponovo nemoćan pred PSŽ-om, kraj evropskog sna

PSŽ je u polufinalu Lige šampiona nakon pobjede protiv Liverpula na Enfildu sa 2:0, 14. aprila 2026. godine.

Jedini strijelac na meču bio je Dembele u 73. i 91. minutu meča.

Redsi su jurili dva gola zaostatka iz Pariza i za očekivanje je bilo da će dominirati na svom terenu. Statistički, ni po čemu Liverpul nije bio bolji od gostiju.

U 31. minutu meča Ekitike je zbog povrede napustio teren, a u igru je ušao Mohamed Salah. Na drugoj strani Mendeš je zbog povrede mjesto ustupio Hernandezu na terenu.

To su bila i najupečatljivija dva događaja u prvom poluvremenu.

Arne Slot je mijenjao igrače Liverpula, tražio način da stigne do gola, ali sva je priča prethodno završena u Parizu, a ovjerena u Liverpulu.