Šok u MLS ligi: Mesijev trener i najbolji prijatelj podnio ostavku

Ova vijest šokirala je čitavu MLS ligu, a kao glavni razlog navodi se da je Maskerano podnio ostavku "iz ličnih razloga".

Inter Majami tako u ovom trenutku ostaje bez šefa stručnog štaba, tu ulogu će obavljati dosadašnji sportski direktor, Giljermo Ojos.

Tek je prošlo sedam utakmica na početku nove sezone, Inter iz Majamija ima po tri pobjede i neriješena ishoda uz jedan poraz. Aktuelni su šampioni MLS lige, pa je ovaj potez Maskerana krajnje neočekivan.

Maskerano je u karijeri igrao za Korintijans, Vest Hem, Liverpul, Barselonu, Hebej i Estudijantes, piše Telegraf.