Najljepši gol svih vremena? Rabona štopera sa ivice 16…

Volej Marka Van Bastena u finalu Evropskog prvenstva 1988. godine, gol Maradone protiv Engleza 1986, magija Zlatana Ibrahimovića makazicama protiv Engleske... Ovo su samo neki od najljepših golova u istoriji fudbala, ipak jedan se izdaja.

Ono što je uradio Dris El Džabli sigurno ga stavlja uz rame ovim gigantima.

Iako su svi smatrali da je gol godine magija koju je izveo as Reala Arda Guler i lobovao golmana Elčea sa svoje polovine, to će na kraju teško biti tako.

Naime, ono što je štoper Magreba izveo na utakmici u marokanskoj ligi, je nešto što do sada nije viđeno.

El Džabli je uspio da postigne nevjerovatan pogodak rabonom izvan šesnaesterca i tako donese vođstvom svom timu protiv Kazablanke. Rabone su rijetke, a udarac iz ove daljine je nešto što se ne viđa skoro nikada. A, još manje da to uradi štoper.

BRAMKA KRZYŻAKIEM ZZA POLA KARNEGO W LIDZE 🇲🇦MAROKAŃSKIEJ!😳🔥



Takim finezyjnym strzałem popisał się obrońca 🇲🇦Driss El Jabli. Wyprowadził on swój klub Maghreb Fez na prowadzenie 1-0 z Wydadem Casablanca.



Czy to kandydatura do nagrody Puskása?

👇👇#AfrykaGra pic.twitter.com/B6MIxZuOIA — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) April 12, 2026

Već sada je jasno da će ovaj gol biti prvi favorit za nagradu Puškas, koja se dodjeljuje za najljepši pogodak u kalendarskoj godini.

Nagrada je nazvana po legendarnom mađarskom napadaču Ferencu Puškasu koji se smatra jednim od najvećih igrača svih vremena.

(Sport Klub)