Logo
Large banner

Najljepši gol svih vremena? Rabona štopera sa ivice 16…

Autor:

ATV
13.04.2026 15:12

Komentari:

0
Ел Џабли је успио да постигне невјероватан погодак рабоном изван шеснаестерца и тако донесе вођством свом тиму против Казабланке
Foto: screenshot

Volej Marka Van Bastena u finalu Evropskog prvenstva 1988. godine, gol Maradone protiv Engleza 1986, magija Zlatana Ibrahimovića makazicama protiv Engleske... Ovo su samo neki od najljepših golova u istoriji fudbala, ipak jedan se izdaja.

Ono što je uradio Dris El Džabli sigurno ga stavlja uz rame ovim gigantima.

Iako su svi smatrali da je gol godine magija koju je izveo as Reala Arda Guler i lobovao golmana Elčea sa svoje polovine, to će na kraju teško biti tako.

Naime, ono što je štoper Magreba izveo na utakmici u marokanskoj ligi, je nešto što do sada nije viđeno.

El Džabli je uspio da postigne nevjerovatan pogodak rabonom izvan šesnaesterca i tako donese vođstvom svom timu protiv Kazablanke. Rabone su rijetke, a udarac iz ove daljine je nešto što se ne viđa skoro nikada. A, još manje da to uradi štoper.

Već sada je jasno da će ovaj gol biti prvi favorit za nagradu Puškas, koja se dodjeljuje za najljepši pogodak u kalendarskoj godini.

Nagrada je nazvana po legendarnom mađarskom napadaču Ferencu Puškasu koji se smatra jednim od najvećih igrača svih vremena.

(Sport Klub)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dris El Džabli

fudbaler

utakmica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler ubijen hicem u glavu

7 h

0
Стефанос Борбокис чувени фудбалер ПАОК-а преминуо 2026. године

Fudbal

Tuga u crno-bijeloj porodici: Umro čuveni fudbaler

2 d

0
ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Fudbal

"Ostvari svoje snove": FK Crvena zvezda u maju organizuje fudbalski kamp u Zvorniku

5 d

0
Мирчеа Луческу хитно пребачен у болницу

Fudbal

Mediji: Preminula legenda evropskog fudbala Mirčea Lučesku

5 d

0

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler ubijen hicem u glavu

7 h

0
Дубрава - Цибалија, Анте Матић намјерно постигао аутогол

Fudbal

Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

23 h

0
Дејан Босанчић, бивши фудбалер побиједио рак и поново заиграо фудбал

Fudbal

Bivši borčevac pregazio rak, istrčao na teren i tresao mrežu

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Tuga u srpskom klubu: Umro Ivan Babić

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

17

01

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

16

53

Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

16

53

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

16

50

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner