Mediji: Preminula legenda evropskog fudbala Mirčea Lučesku

Izvještaji u turskim medijima tvrde da je bivši rumunski selektor i legenda evropskog fudbala, Mirčea Lučesku, preminuo tokom liječenja u bolnici.

Samo dan ranije objavljeno je da je Lučesku stavljen u vještačku komu, što je izazvalo zabrinutost zbog njegovog stanja.

Iskusni fudbalski radnik nedavno je radio s rumunskom reprezentacijom, vodeći ih u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Rumunija je ispala nakon tijesnog poraza od Turske 1:0, što je bila Lučeskuova posljednja utakmica na čelu, navodi "Idman".