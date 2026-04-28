Ova država uvodi reformu bolovanja: Radnici će raditi i dok su bolesni?

28.04.2026 07:18

Ова држава уводи реформу боловања: Радници ће радити и док су болесни?
Foto: pexels/ Polina Tankilevitch

Njemačka vlada, predvođena kancelarom Fridrihom Mercom, priprema značajnu promjenu u sistemu bolovanja koja bi mogla iz temelja promijeniti način na koji se zaposleni vraćaju na posao.

Riječ je o uvođenju takozvanog „djelimičnog bolovanja“, modela koji bi omogućio radnicima da, umjesto potpunog odsustva, rade u smanjenom obimu u zavisnosti od zdravstvenog stanja, prenosi magazin Feniks.

Radna sposobnost u procentima

Prema prijedlogu Ministarstva zdravlja, ljekari bi ubuduće mogli procjenjivati radnu sposobnost u procentima – na primjer 25, 50, 75 ili 100 odsto. To znači da bi zaposleni koji inače radi puno radno vrijeme mogao tokom oporavka obavljati samo dio svojih obaveza. Cilj reforme je postupniji povratak na posao i smanjenje troškova, budući da se Njemačka suočava sa visokim stopama izostanaka (prosječno 20 dana godišnje po radniku).

Tri uslova za novi model

Ovakav model ne bi bio automatski primjenjiv. Da bi zaposleni radio tokom bolovanja, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Ljekar mora procijeniti da je djelimičan rad moguć;
  • Radnik se mora osjećati sposobnim za takav angažman;
  • Poslodavac mora dati svoj pristanak.

U suprotnom, na snazi ostaje klasično bolovanje. Poseban naglasak stavlja se na bolovanja duža od mjesec dana, gdje bi radnici sa blažim tegobama mogli raditi od kuće ili biti premješteni na lakše zadatke.

Finansijske izmjene

Tokom prvih šest sedmica poslodavac bi i dalje isplaćivao punu platu. Nakon toga, plaćao bi samo stvarno odrađene sate, dok bi razliku pokrivalo zdravstveno osiguranje. Razmatra se i smanjenje naknade za bolovanje sa 70 na 65 odsto bruto plate.

Dok zagovornici ističu da će ovo ubrzati oporavak i zadržati radne navike, sindikati upozoravaju na mogući pritisak na radnike da rade i kada nisu spremni, što bi moglo pogoršati njihovo zdravstveno stanje. Konačnu riječ o ovom zakonu daće njemački parlament, prenosi Večernji.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

