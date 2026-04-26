Logo
Large banner

Nevjerovatno: Benzin ovdje košta 1,46 KM

Autor:

26.04.2026 22:49

Komentari:

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
Foto: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

U nekim zemljama Evrope, cijena goriva je dostigla iznos od 2,50 evra po litri (skoro 5 KM), dok je u nekima izuzetno jeftino.

Neke od njih uvele su privremeno smanjenje nekih poreza, kako bi ublažile efekat povećanja cijena.

ruza smrt in memoriam

Kultura

Sa druge strane, najnižu cijenu goriva ima Rusija, gdje litra benzina košta oko 0,75 evra (1,46 KM).

Slijedi Bjelorusija s cijenom od 0,80 € (1,56 KM). Nešto skuplje gorivo je u Turskoj, gdje iznosi 1,19 € po litri (2,32 KM).

U sredini liste nalaze se Sjeverna Makedonija s cijenom od 1,33 € (2,60 KM) i Malta s 1,34 € (2,62 KM). Malta ima najjeftiniji benzin i dizel u EU. Fiksne cijene na Malti su nisu mijenjale od 2020. godine, odnosno u razdoblju od posljednjih pet godina i 10 mjeseci.

Полиција објавила фотографије

Region

Uz Maltu, među najpovoljnijima u EU su Bugarska, Kipar, Slovenija i Slovačka, gdje niži porezi omogućuju pristupačnije cijene za potrošače.

Među državama s nešto višim, ali još uvijek relativno niskim cijenama su Poljska s 1,44 € (2,80 KM) i Ukrajina s 1,47 € po litri (2,87 KM), prenosi "Radiosarajevo".

Cijene goriva u BiH bilježe blagi pad, posebno dizela, kao posljedica nedavnog pojeftinjenja nafte na svjetskim berzama, ali stručnjaci upozoravaju da značajnije smanjenje još nije izvjesno jer je tržište i dalje nestabilno i pod uticajem globalnih dešavanja.

илу-поврће-22122025

Ekonomija

Cijene dizela u BiH trenutno se kreću od 3,60 do 3,80 KM, dok je benzin oko 2,70 do 2,80 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Cijene goriva

gorivo

Cijene

Nafta

benzin

Rusija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

22

49

22

44

22

40

22

36

22

29

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner