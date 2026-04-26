Nevjerovatno: Benzin ovdje košta 1,46 KM

U nekim zemljama Evrope, cijena goriva je dostigla iznos od 2,50 evra po litri (skoro 5 KM), dok je u nekima izuzetno jeftino.

Neke od njih uvele su privremeno smanjenje nekih poreza, kako bi ublažile efekat povećanja cijena.

Sa druge strane, najnižu cijenu goriva ima Rusija, gdje litra benzina košta oko 0,75 evra (1,46 KM).

Slijedi Bjelorusija s cijenom od 0,80 € (1,56 KM). Nešto skuplje gorivo je u Turskoj, gdje iznosi 1,19 € po litri (2,32 KM).

U sredini liste nalaze se Sjeverna Makedonija s cijenom od 1,33 € (2,60 KM) i Malta s 1,34 € (2,62 KM). Malta ima najjeftiniji benzin i dizel u EU. Fiksne cijene na Malti su nisu mijenjale od 2020. godine, odnosno u razdoblju od posljednjih pet godina i 10 mjeseci.

Uz Maltu, među najpovoljnijima u EU su Bugarska, Kipar, Slovenija i Slovačka, gdje niži porezi omogućuju pristupačnije cijene za potrošače.

Među državama s nešto višim, ali još uvijek relativno niskim cijenama su Poljska s 1,44 € (2,80 KM) i Ukrajina s 1,47 € po litri (2,87 KM), prenosi "Radiosarajevo".

Cijene goriva u BiH bilježe blagi pad, posebno dizela, kao posljedica nedavnog pojeftinjenja nafte na svjetskim berzama, ali stručnjaci upozoravaju da značajnije smanjenje još nije izvjesno jer je tržište i dalje nestabilno i pod uticajem globalnih dešavanja.

Cijene dizela u BiH trenutno se kreću od 3,60 do 3,80 KM, dok je benzin oko 2,70 do 2,80 KM.