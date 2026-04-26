U BiH i Srbiji nula milijardera, u Hrvatskoj 1 koji nije Hrvat

Na Reditu se ovih dana pojavila mapa koja prikazuje broj milijardera po europskim državama, a objava je brzo izazvala raspravu među korisnicima.

Posebnu pažnju privukle su manje zemlje, među njima, BiH, Srbija i Hrvatska.

Prema ovoj mapi, BiH i Srbija imaju nula milijardera, dok Hrvatska ima jednog, ali ni on nije Hrvat.

Kako se tvrdi u ovim informacijama, koje se temelje na listama Forbsa, Hrvatska već godinama ima tek jednog milijardera. Zanimljivo je da se on često ne percipira kao "klasični" hrvatski milijarder, budući da je riječ o poslovnom čovjeku ruskog porijekla koji ima veze s Hrvatskom.

Ko je hrvatski milijarder?

Iako u Hrvatskoj postoji niz izuzetno bogatih preduzetnika, poput tehnoloških i industrijskih lidera, većina njih još uvijek ne doseže prag od milijardu dolara, barem prema globalnim rang-listama. U komentarima na Reditu pojavila su se mnoga nagađanja, pri čemu su se najčešće spominjali Mate Rimac, osnivači Infobipa, Dubravko Grgić, Emil Tedeski i Pavao Vujnovac.

Ali riječ je o Vasilyju Anisimovu (74), preduzetniku s procijenjenim bogatstvom većim od dvije milijarde dolara.

Anisimov je ruski milijarder koji se u statistikama vodi kao "hrvatski" jer od 2022. ima hrvatsko državljanstvo.

Bogatsvo je stekao u industriji metala kao suvlasnik velike rudarsko-metalurške kompanije Metaloinvest, a kasnije se okrenuo i nekretninama kroz kompaniju Koalko Internešnal. Također je bio i predsjednik Ruske džudo federacije, prenosi "Večernji list".