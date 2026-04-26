Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

26.04.2026 16:45

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je telegram saučešća predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke Mire.

- Molim vas da primite moje duboko saučešće povodom smrti vaše voljene majke Mire. U ovim teškim trenucima smo sa vama, kao istinskim prijateljem naroda Izraela - istakao je Natanjahu u telegramu.

Netanjahu je ukazao na to da je majka imala dubok uticaj na Dodikov život i bila mu je bila "konstantan izvor podrške i snage".

- Pronađite utjehu u divnim uspomenama na nju. Naše misli i molitve su sa vama i vašom porodicom u ovom času tuge - ističe se u telegramu.

