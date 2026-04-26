Očitite roštilj bez puno truda: Sastojke sigurno imate kod kuće

Sezona roštiljanja je počela! Ali poslije uživanja često dolazi i najgori dio – čišćenje zagorjele rešetke. Ili možda ipak ne mora tako? Postoje jednostavni trikovi koji ovaj posao čine mnogo lakšim.

Bilo da roštiljate na terasi, balkonu ili u dvorištu, čista rešetka je ključ dobrog ukusa mesa i povrća. Prije nego što posegnete za žičanom četkom, probajte ove provjerene kućne metode koje uklanjaju masnoću i naslage bez mnogo truda.

Trik sa lukom

Prepolovite luk, nabodite ga na viljušku za roštilj i istrljajte još toplu rešetku.

Toplota i sok od luka pomoći će da se i najtvrdokornije naslage lakše skinu, dok luk ujedno djeluje kao prirodno dezinfekciono sredstvo.

Mješavina sirćeta i šećera

Za jače zaprljane rešetke, ovaj trik daje odlične rezultate.

Blago zagrijte rešetku, a zatim pomiješajte:

200 ml jabukovog sirćeta

2 kašike šećera

Sipajte u bočicu sa raspršivačem i poprskajte prljave dijelove. Kada se ohladi, samo prebrišite vlažnom krpom – i rešetka će biti kao nova.

Soda bikarbona kao saveznik

Soda bikarbona je pravi hit u domaćinstvu, pa i kada je u pitanju čišćenje roštilja.

Stavite ohlađenu rešetku u veću posudu, pospite sodom i nalijte vodu da je prekrije. Tokom noći, smjesa razlaže masnoću.

Ujutru je dovoljno samo da prebrišete krpom.

Kako da se hrana ne lijepi

Postoji i jednostavan trik da spriječite lijepljenje hrane.

Prije nego što stavite meso ili povrće na roštilj, istrljajte rešetku prepolovljenim sirovim krompirom.

Skrob iz krompira stvara tanak zaštitni sloj koji sprečava lijepljenje, olakšava okretanje hrane i kasnije čišćenje.

Uz ove jednostavne trikove, roštiljanje ostaje uživanje – bez napornog ribanja poslije.

(Blic)