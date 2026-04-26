Na graničnom prelazu uhapšen Srbin za kojim je tragao Interpol

Državljanin Srbije T.R. (42), kojeg potražuje bečki Interpol, uhapšen je juče na Graničnom prelazu Dračenovac prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru.

- Službenici Sektora granične policije su na Graničnom prelazu Dračenovac, prilikom pokušaja ulaska u našu zemlju, lišili slobode državljanina Republike Srbije, T.R (42), kojeg potražuje NCB Interpol Beč. Ovo lice se međunarodno potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Beču, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje narkotika i preprodaja opojne droge - ističe se u saopštenju crnogorske policije.

Iz Uprave policije su dodali da se sumnja da je T.R., na teritoriji Austrije, krijumčario i preprodavao kokain.

- Za ovo krivično delo je u Austriji zaprećena kazna zatvora do 15 godina - piše u saopštenju crnogorske policije.