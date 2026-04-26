Na graničnom prelazu uhapšen Srbin za kojim je tragao Interpol

26.04.2026 15:48

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Državljanin Srbije T.R. (42), kojeg potražuje bečki Interpol, uhapšen je juče na Graničnom prelazu Dračenovac prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru.

- Službenici Sektora granične policije su na Graničnom prelazu Dračenovac, prilikom pokušaja ulaska u našu zemlju, lišili slobode državljanina Republike Srbije, T.R (42), kojeg potražuje NCB Interpol Beč. Ovo lice se međunarodno potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Beču, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje narkotika i preprodaja opojne droge - ističe se u saopštenju crnogorske policije.

uvidjaj policija rs

Hronika

Još jedna tragedija u Srpskoj, poginuo motociklista

Iz Uprave policije su dodali da se sumnja da je T.R., na teritoriji Austrije, krijumčario i preprodavao kokain.

- Za ovo krivično delo je u Austriji zaprećena kazna zatvora do 15 godina - piše u saopštenju crnogorske policije.

Pročitajte više

Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба

Scena

Pjevačica optužena za ubistvo influenserke ispred noćnog kluba

1 h

0
Даска за сјечење у кухињи

Zdravlje

Kakva topla voda i limun: Doktor otkrio šta uzima na prazan stomak i sve iznenadio

1 h

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: U politici nema mjesta nasilju

1 h

0
Гужве на граници са Хрватском

Svijet

EU uvodi brzu traku na granicama, evo kako je koristiti

1 h

0

Više iz rubrike

Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста

Hronika

Još jedna tragedija u Srpskoj, poginuo motociklista

1 h

0
Ватрогасци гасе пожар на кући у Бањалуци.

Hronika

Vatra progutala dio kuće u Banjaluci

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U kamionu pronađeno 15 kilograma kokaina: Uhapšena trojica muškaraca

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Ugostiteljski objekat uništen dva dana nakon otvaranja: Pijani vozač se zakucao u lokal

2 h

0

  • Najnovije

17

06

Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

17

05

Na prvi pogled fantastična ponuda: Šta se krije iza 90.000 dolara koje nudi Irska za preseljenje

17

00

Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

16

45

Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

16

31

Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

