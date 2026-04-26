Pjevačica optužena za ubistvo influenserke ispred noćnog kluba

26.04.2026 15:32

Пјевачица оптужена за убиство инфлуенсерке испред ноћног клуба
Influenserka s društvenih mreža umrla je šest dana nakon što ju je automobil udario ispred noćnog kluba u centru Londona.

Klaudia Zakrzevska (32) iz Eseksa povrijeđena je u ulici u Sohou oko 04.30 ujutro u nedjelju, 19. aprila, a u subotu je proglašena mrtvom.

илу-даска за сјечење-лимун

Bivša finalistkinja X Faktora Gabriel Karington (29) pojavila se u utorak na sudu optužena za pokušaj ubistva Zakrzevske, influencerice s TikToka i Instagrama poznate pod imenom Klaudiaglam, ispred noćnog kluba Inca.

Optužba za pokušaj ubistva biće povećana na ubistvo nakon smrti Zakrzevske, saopštila je u subotu policija.

Karingtonova iz Mančestera takođe je optužena za opasnu vožnju, gotovo dvostruko preko ograničenja vožnje pod uticajem alkohola i povrede dviju drugih osoba - treće žene i zaštitara - koje je takođe udario njen Mercedes.

Виктор Орбан-10042026

Pedeset osmogodišnji muškarac zadobio je povrede koje su mu promijenile život nakon što ga je udario automobil, prenosi "itv".

