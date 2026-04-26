Preminula mlada influenserka: Njene posljednje riječi slamaju srca

26.04.2026 10:52

Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца
Preminula poznata influenserka u 19. godini: Izgubila bitku sa teškom bolešću, njena posljednja objava slama srca

Holandska influenserka Džejd Kops preminula je nakon dugotrajne borbe sa rijetkim oblikom raka, svega nekoliko nedjelja nakon što je potresnom porukom dirnula stotine hiljada svojih pratilaca. Imala je samo 19 godina, prenosi "Daily Mail".

Džejd je još od svoje 14. godine otvoreno dijelila svoju borbu sa opakom bolešću koja zahvata mišićno tkivo. Početkom aprila, objavila je emotivno pismo na Instagramu naslovljeno: "Dragi dosadni tumoru", u kojem je priznala da osjeća kako joj vrijeme izmiče iz ruku. "Ne želim još da odem. Još želim da budem ovdje, da osjećam i budem blizu ljudi koje volim. Molim te, uspori", napisala je tada Džejd.

"U novembru sam još mogla da planiram, da radim lijepe stvari i nadam se dodatnom vremenu. Sada imam osjećaj kao da mi sve to polako izmiče iz ruku. Otkucavajuća bomba je eksplodirala. Ne želim još da odem. Još želim da budem ovdje. Da ostanem još neko vrijeme, da osećam i budem blizu ljudi koje volim. Ako već ne odlaziš, nego ostaješ, dragi tumoru… molim te uspori. Daj mi vremena. Još sam srećna i nimalo spremna da odem."

Njena porodica potvrdila je da je Džejd preminula u petak ujutro, okružena najbližima. Osim što je bila simbol snage za više od 444 hiljade pratilaca, iza sebe je ostavila dubok trag kroz humanitarni rad. Prikupila je oko dva miliona evra za istraživanje raka kod djece, a za svoj doprinos društvu 2024. godine dobila je i kraljevsko priznanje, prenosi Telegraf.

