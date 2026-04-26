Ko je misteriozni gost iz Hiltona? Smireno večerao dok je Tramp evakuisan

Snimak gosta koji smireno večera usred pucnjave i haosa u hotelu Vašington Hilton postao je viralni hit sa milionima pregleda na mreži Iks.

Na društvenoj mreži Iks masovno se dijeli snimak sa večere dopisnika Bijele kuće koji je u kratkom roku pregledan milionima puta, a prikazuje muškarca koji smireno večera usred potpunog haosa. Incident se dogodio u hotelu Vašington Hilton tokom uživo prenosa kanala Si-En-En, nakon što je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen agent tajne službe.

الناس في حالة ذعر، ورجل مسن يأكل بهدوء غير مبالٍ بما يحدث. pic.twitter.com/qhbw5d4mdB — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) April 26, 2026

Iako je događaju prisustvovalo 2.600 zvanica, pucnjava je izazvala opštu paniku; ljudi su tražili zaklon ispod stolova, dok je obezbjeđenje hitno evakuisalo visoke zvaničnike. Dok je većina prisutnih bježala iz dvorane, nepoznati muškarac je ostao na svom mjestu, potpuno fokusiran na obrok kao da se ništa ne dešava.

Njegova smirenost dok su drugi oko njega bili u strahu pod stolovima fascinirala je korisnike mreže Iks, gdje je snimak uz opis „Moj čovjek” prikupio skoro pet miliona pregleda. Inače, hotel Hilton ima istoriju bezbjednosnih incidenata, s obzirom na to da je upravo na tom mjestu 1981. godine pokušan atentat na tadašnjeg predsjednika Ronalda Regana, prenosi Provjereno.