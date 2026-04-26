Prve riječi napadača na Trampa nakon pucnjave: Oni su mi bili meta

Napadač koji je otvorio vatru ispred balske dvorane u kojoj je boravio predsjednik SAD Donald Tramp rekao je policiji poslije hapšenja da je želio da puca na predstavnike Trampove administracije.

To prenosi Si-Bi-Es njuz pozivajući se na dva izvora iz istrage.

Zvaničnici još nisu javno objavili motiv napada, ali prvi detalji o osumnjičenom i samom incidentu počeli su da izlaze u javnost nakon pucnjave u hotelu Vašington Hilton, gde su Tramp i prva dama Melanija Tramp bezbjedno evakuisani.

Napadač bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima

Osumnjičeni je identifikovan kao Kol Tomas Alen, 31-godišnjak iz Toransa u Kaliforniji. Prema navodima izvora iz bezbjednosnih službi, on je uhapšen na licu mjesta nakon što je pokušao da se probije kroz bezbednosni punkt ispred večere u hotelu Vašington Hilton.

Tokom incidenta ispaljeno je najmanje pet do osam hitaca, rekla su dva izvora iz policije za Si-Bi-Es njuz.

Vršilac dužnosti šefa Metropolitenske policije Vašingtona Džeferi Kerol izjavio je na kasnonoćnoj konferenciji za medije da je osumnjičeni bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa kada je pokušao da napadne kontrolni punkt ispred sale u kojoj se održavala večera.

U ovom trenutku deluje da je riječ o osobi koja je delovala sama, o usamljenom napadaču, rekao je Kerol, dodajući da se istraga nastavlja.

Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se vidi osumnjičeni bez majice, kako leži na podu hotela sa rukama vezanim iza leđa nakon hapšenja.

Prema riječima Kerola, osumnjičeni nije pogođen tokom razmjene vatre, ali je odveden u bolnicu radi procjene zdravstvenog stanja.

Kerol je naveo da je napadač bio gost hotela, ali nije precizirao kada se prijavio, niti šta je pronađeno tokom pretresa njegove sobe.

Tramp je, na odvojenoj konferenciji za medije u Bijeloj kući, rekao da se vjeruje da je osumnjičeni djelovao kao „usamljeni vuk".

Agent Tajne službe pogođen, pancir ga spasao

Jedan agent Tajne službe pogođen je najmanje jednim metkom koji je ispalio napadač, ali ga je zaštitio pancir, saopštili su zvaničnici.

Očekuje se da će se agent oporaviti, a vlasti su navele da niko od prisutnih na večeri nije teže povređen.

Predsednik i prva dama Melanija Tramp bezbjedno su evakuisani iz hotela, dok su pripadnici Tajne službe i policije preuzeli kontrolu nad prostorom.

Šta se zna o Kolu Alenu

Prema informacijama koje je Si-Bi-Es njuz dobio od dva izvora iz bezbjednosnih službi, Kol Alen je radio za firmu za podučavanje C2 Eđukejšn u Toransu. U decembru 2024. godine ta kompanija mu je dodelila priznanje „nastavnik meseca".

Nije bilo jasno da li je Alen i dalje zaposlen u toj firmi.

Školski okrug Torans saopštio je Si-Bi-Es njuzu da Alen nikada nije bio zaposlen kod njih.

Kalifornijski institut za tehnologiju potvrdio je za Si-Bi-Es njuz da je Alen diplomirao na Kalteku 2017. godine, ali nije iznio dodatne detalje.

Federalne i lokalne vlasti viđene su kasno u subotu uveče ispred kuće u Toransu za koju se vjeruje da pripada osumnjičenom. Oko 22.30 po pacifičkom vremenu, snimci iz vazduha koje je objavio Si-Bi-Es njuz Los Anđeles pokazali su federalne agente kako ulaze u kuću.

Koje optužbe prijete napadaču

Američka tužiteljka za Distrikt Kolumbija Džinin Piro saopštila je da će Alen biti optužen za upotrebu vatrenog oružja tokom krivičnog djela nasilja i za napad na federalnog službenika opasnim oružjem.

Piro je rekla da očekuje da će protiv njega biti podignuto još optužbi kako istraga bude napredovala.

"Jasno je, na osnovu onoga što za sada znamo, da je ova osoba namjeravala da nanese što veću štetu i izazove što veće posljedice", rekla je Piro.

Prema njenim riječima, Alen bi u ponedjeljak trebalo da se pojavi pred federalnim sudom, prenosi Informer.