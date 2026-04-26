Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

U Republici Srpskoj danas će biti pretežno sunčano i toplo, a poslije podne i uveče vjetrovito.

Vjetar u prvom dijelu dana slab sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i uveče umjeren do jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 15.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac tri, Gacko četiri, Bjelašnica, Šipovo i Foča pet, Han Pijesak šest, Jajce, Višegrad, Čemerno Novi Grad i Ribnik sedam, Ivan sedlo, Mrkonjić Grad, Livno, Sanski Most i Sarajevo osam, Prijedor i Banjaluka devet, Doboj, Kneževo i Tuzla 10, Bijeljina 11, Mrakovica 12, Trebinje i Mostar 13 stepeni.