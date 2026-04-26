Logo
Large banner

Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

Autor:

ATV
26.04.2026 08:46

Komentari:

0
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas će biti pretežno sunčano i toplo, a poslije podne i uveče vjetrovito.

Vjetar u prvom dijelu dana slab sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i uveče umjeren do jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 15.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano.

Беба

Društvo

Rode ne miruju: Srpska bogatija za 20 beba

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac tri, Gacko četiri, Bjelašnica, Šipovo i Foča pet, Han Pijesak šest, Jajce, Višegrad, Čemerno Novi Grad i Ribnik sedam, Ivan sedlo, Mrkonjić Grad, Livno, Sanski Most i Sarajevo osam, Prijedor i Banjaluka devet, Doboj, Kneževo i Tuzla 10, Bijeljina 11, Mrakovica 12, Trebinje i Mostar 13 stepeni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

prognoza

Vrijeme

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

09

10

Dnevni horoskop za 26. april: Evo šta vam zvijezde poručuju danas

08

58

Prve riječi napadača na Trampa nakon pucnjave: Oni su mi bili meta

08

46

Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

08

42

Rode ne miruju: Srpska bogatija za 20 beba

08

39

Danas slavimo Svetog Artemona: Silom krsta prikovao zmije za zemlju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner