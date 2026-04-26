Ko je Kol Tomas Alen? Naoružan upao na večeru i zapucao na Trampovo obezbjeđenje

26.04.2026 08:22

Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.
Šef policije Vašingtona Džefri Kerol, izjavio je da je muškarac koji je otvorio vatru na kontrolnom punktu pripadnika Tajne službe u hotelu "Hilton", gdje se održavala večera Udruženja dopisnika Bijele kuće, imao nekoliko komada oružja.

Kerol je kazao da je napadač bio gost hotela u kojem je održan događaj, prenosi Bi-bi-si.

"Bio je naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa. Dok je trčao kroz taj kontrolni punkt, pripadnici policije Tajne službe Sjedinjenih Država presreli su tu osobu", rekao je Kerol.

On je dodao da su osumnjičeni i policajci "razmijenili vatru", kao i da se vjeruje da je napadač bio "usamljeni" strijelac.

Oglasio se Tramp nakon pucnjave: Poznat identitet napadača

"Čini se da u ovom trenutku ne postoji nikakva opasnost za javnost", rekao je Kerol.

Kerol je kazao da će biti pregledani video-snimci sa druge strane hotela kako bi se utvrdilo kako je naoružani muškarac ušao do kontrolnog punkta.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji, rekla su dva izvora koja su upoznata sa detaljima istrage za Si-en-en.

Profil na LinkedIn-u koji odgovara njegovom imenu i fotografiji opisuje ga kao nastavnika sa skraćenim radnim vremenom u "C2 Educatation", kompaniji za pripremu testova i podučavanje.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Alen je diplomirao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju 2017. godine sa diplomom mašinskog inženjerstva, a prošle godine je stekao master diplomu iz računarskih nauka na Kalifornijskom državnom univerzitetu-Domingez Hils.

Alen je donirao 25 dolara za predsjedničku kampanju Kamale Haris u oktobru 2024. godine, prema evidenciji Federalne izborne komisije.

Pročitajte više

Милорад Додик с мајком

Republika Srpska

Danas sahrana Mire Dodik

1 h

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Pucnjava na večeri Bijele kuće: Donald i Melanija Tramp evakuisani, pogođen agent Tajne službe

1 h

0
Предсjедник САД-а Доналд Трамп стиже у салу за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026.

Svijet

Oglasio se Tramp nakon pucnjave: Poznat identitet napadača

1 h

0
Прасићи скупљи од јагњади? Ево шта нас чека до Ђурђевдана

Društvo

Prasići skuplji od jagnjadi? Evo šta nas čeka do Đurđevdana

1 h

0

Više iz rubrike

Предсjедник САД-а Доналд Трамп стиже у салу за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026.

Svijet

Oglasio se Tramp nakon pucnjave: Poznat identitet napadača

1 h

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Pucnjava na večeri Bijele kuće: Donald i Melanija Tramp evakuisani, pogođen agent Tajne službe

1 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Svijet

Netanijahu naredio izraelskoj vojsci da napadne Hezbolah u Libanu

11 h

1
Руска суперјахта пролази Ормушки мореуз

Svijet

Pogledajte kako ruska superjahta prolazi Ormuski moreuz

11 h

0

