Danas sahrana Mire Dodik

Mira Dodik, majka predsjednika Milorada Dodika, biće sahranjena danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Sahrana će biti u 13.00 časova.

Saučešće Dodiku prethodnih dana uputili su brojni zvaničnici iz regiona i svijeta, među kojima ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar, ambasador Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Telegrame saučešće uputili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stoilković, general-potpukovnik američke vojske i predsjednik Instituta Gold za međunarodnu strategiju Majkl T. Flin, srpski književnik Matija Bećković i mnogi drugi.