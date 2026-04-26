Danas sahrana Mire Dodik

ATV
26.04.2026 08:02
Милорад Додик с мајком
Foto: Screenshot / X

Mira Dodik, majka predsjednika Milorada Dodika, biće sahranjena danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Sahrana će biti u 13.00 časova.

Saučešće Dodiku prethodnih dana uputili su brojni zvaničnici iz regiona i svijeta, među kojima ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar, ambasador Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Telegrame saučešće uputili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stoilković, general-potpukovnik američke vojske i predsjednik Instituta Gold za međunarodnu strategiju Majkl T. Flin, srpski književnik Matija Bećković i mnogi drugi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Mira Dodik

Milorad Dodik

sahrana

Majka Milorada Dodika

