Oglasio se Tramp nakon pucnjave: Poznat identitet napadača

Američki predsjednik Donald Tramp hitno je evakuisan sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon što je došlo do pucnjave u hotelu "Vašington hilton".

Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsjednik Džejms Dejvid Vens i drugi visoki zvaničnici brzo su izvedeni iz sale. Predsjednik je kasnije izjavio da je incident trajao samo nekoliko sekundi i da je pomislio da je čuo poslužavnik koji je pao.

"Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji" rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu rekavši da su odlično obavili posao.

Tramp je rekao da će istraga veoma brzo utvrditi sve okolnosti incidenta i da je napadač vjerovatno djelovao sam.

Tramp je pojasnio da je navodni počinilac bio naoružan višestrukim oružjem i da je iz Kalifornije. Američki lider je, takođe, podijelio fotografije osumnjičenog na svom nalogu "Trut sošl".

Mediji navode da je 31-godišnji Kol Tomas Alen, profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije, probio je bezbjednosni perimetar.

U slabo nadziranoj zoni blizu ulaza na terasi, sastavio je pušku koju je izvadio iz torbe, naoružan i dodatnim noževima, i otvorio vatru u pravcu sale.

Svjedoci navode da se čulo između pet i deset pucnjeva u lobiju i hodniku tik ispred balske sale.

Prema policiji Vašingtona, navodni strelac je napao kontrolni punkt američke Tajne službe i savladan je i pritvoren. Prevezen je u bolnicu na procjenu, iako nije pogođen vatrenim oružjem. Agent Tajne službe je takođe prebačen u bolnicu nakon što ga je napadač upucao u zaštitnom prsluku.

Policija vjeruje da je Alen bio gost hotela u Vašingtonu, gdje je održan događaj.

Napadač je optužen za napad na federalnog policajca i upotrebu oružja u nasilnom djelu, a očekuje se da će biti podignute i dodatne optužbe.

Policija i Federalni istražni biro smatraju da je djelovao sam i da nema opasnosti za javnost.

Incident se dogodio sinoć oko 20.30, dok je trajala tradicionalna godišnja gala večera. Tramp je na događaj došao prvi put poslije 15 godina - prvi put kao predsjednik,piše Srna.