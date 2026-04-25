Orban se odriče poslaničkog mandata

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban objavio je svoju odluku da se odriče poslaničkog mandata, ali je spreman da ostane lider stranke Fides.

"Odlučio sam da vratim poslanički mandat koji sam dobio. Rukovodstvo mi nudi priliku da nastavim kao predsjednik stranke Fides, i ako mi Kongres ukaže povjerenje, spreman sam za ovaj zadatak", rekao je Orban u video-poruci objavljenoj na Iksu.

Mađari su glasali na parlamentarnim izborima 12. aprila.

Stranka Tisa Petera Mađara obezbijedila je 141 mjesto u parlamentu od 199 mjesta, dok je savez stranke Fides i Hrišćansko-demokratske narodne stranke osvojio 52 mjesta.