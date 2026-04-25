Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

Autor:ATV
Dušan Rajović je bez premca i drugu godinu zaredom na biciklističkoj trci Beograd-Banjaluka.
Srpski biciklista trijumfovao je na četiri od ukupno pet voženih etapa i zasluženo odbranio lidersku majicu za najboljeg vozača.
Drugo mjesto na posljednjoj etapi koja je vožena od Prijedora, preko Banjaluke do Doboja pripalo je Radoslavu Fračaku, dok je treći bio Patrik Stoš. Prvi put domaćin cilja bio je Doboj, odakle je prethodnih godina započinjao konačan rasplet trke.
Na trci su podijeljena i ostala priznanja. Crvena majica za najboljeg sprintera pripala je Kristofu Holceru, plavu za najboljeg brdskog vozača osvojio je Igor Sek, dok je najbolji mladi vozač i bijela majica Adam Bradač. Zadovoljni su i organizatori manifestacije koja je proslavila svoje 20. izdanje.
Kao i prethodnih godina na trci je učestvovao maksimalan broj od 175 biciklista iz 35 zemalja. Iza Rajovića u generalnom plasmanu završili su još jedan srpski vozač Veljko Stojnić i Adam Bradač.
