Logo
Large banner

Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

Autor:

ATV
25.04.2026 20:31

Komentari:

0
Foto: ATV

Dušan Rajović je bez premca i drugu godinu zaredom na biciklističkoj trci Beograd-Banjaluka.

Srpski biciklista trijumfovao je na četiri od ukupno pet voženih etapa i zasluženo odbranio lidersku majicu za najboljeg vozača.

Drugo mjesto na posljednjoj etapi koja je vožena od Prijedora, preko Banjaluke do Doboja pripalo je Radoslavu Fračaku, dok je treći bio Patrik Stoš. Prvi put domaćin cilja bio je Doboj, odakle je prethodnih godina započinjao konačan rasplet trke.

Na trci su podijeljena i ostala priznanja. Crvena majica za najboljeg sprintera pripala je Kristofu Holceru, plavu za najboljeg brdskog vozača osvojio je Igor Sek, dok je najbolji mladi vozač i bijela majica Adam Bradač. Zadovoljni su i organizatori manifestacije koja je proslavila svoje 20. izdanje.

Kao i prethodnih godina na trci je učestvovao maksimalan broj od 175 biciklista iz 35 zemalja. Iza Rajovića u generalnom plasmanu završili su još jedan srpski vozač Veljko Stojnić i Adam Bradač.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

biciklistička trka

trka Beograd-Banjaluka

Biciklizam

Dušan Rajović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Emisije

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

58 min

0
Флаше фина поредане у стакленој посуди са ледом.

Gradovi i opštine

Trebinje sprema pravi spektakl: Festival vina okupiće 60 izlagača

1 h

0
На ивици терена: Драган Шакота

Emisije

Na ivici terena: Dragan Šakota

1 h

0
Kafana Konobar Kafic

Društvo

Manje od polovine ugostitelja prijavljeno u Centralni informacioni sistem

1 h

0

Više iz rubrike

Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Ostali sportovi

Sara Ćirković u finalu Svjetskog kupa u Brazilu

3 h

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Ostali sportovi

Stravična nesreća na biciklističkoj trci, poginuo takmičar

1 d

0
Конференција за медије: Европско отворено првенство за ученике до 18 година - футсал Бањалука 2026

Ostali sportovi

Sve spremno za Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina

1 d

0
Спортисти из Републике Српске засијали на Првенству Европе у ITF теквондоу

Ostali sportovi

Sportisti iz Republike Srpske zasijali na Prvenstvu Evrope u ITF tekvondou

1 d

0

  • Najnovije

21

14

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

21

03

Orban se odriče poslaničkog mandata

20

58

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

20

31

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner