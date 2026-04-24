Stravična nesreća na biciklističkoj trci, poginuo takmičar

Kolumbijski biciklista Kristijan Kamilo Munjos preminuo je u 30. godini života usljed medicinskih komplikacija poslije teškog pada na trci 'Tur du Jura'.

Munjos je doživio ozbiljan pad tokom pomenutog takmičenja prošle nedjelje, nakon čega je hospitalizovan. Njegovo stanje se u narednim danima pogoršalo, zbog čega je prebačen na odjeljenje intenzivne njege, gdje je na kraju i preminuo.

Kolumbijac je posljednje dvije godine vozio za tim 'Nu Kolombia', dok je u periodu od 2019. do 2021. bio član ekipe UAE Emirejts, gdje je nastupao zajedno sa jednim od najboljih biciklista današnjice, Tadejom Pogačarom.

Najveće uspjehe ostvario je u mlađim kategorijama, a posebno se izdvaja rezultat iz 2018. godine, kada je na trci Điro d'Italija za vozače do 23 godine zauzeo sedmo mjesto u generalnom plasmanu.

U tekućoj sezoni zabilježio je 11. mjesto na drumskom prvenstvu Kolumbije, dok je dan prije pada učestvovao na trci 'Klasika Grand Besankon Dubs', gdje je završio na 31. poziciji.