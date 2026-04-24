Treća etapa trke "Beograd-Banjaluka" krenula iz Bratunca

Treća etapa Međunarodne biciklističke trke "Beograd-Banjaluka" krenula je iz Bratunca, gd‌je je biciklistima iz 35 zemalja priređen veličanstveni ispraćaj.

Više stotina građana okupilo se na Trgu Miloša Obilića i ispratilo bicikliste koji voze treću, kraljevsku-brdsku etapu preko Milića i Vlasenice do Šekovića.

Nakon kraćeg kulturnog programa i intoniranja himni Srbije i Republike Srpske "Bože pravde" i "Moja Republika" 175 biciklista krenuli su put Milića.

U vođstvu trke nakon dvije etape je vozač iz Srbije Dušan Rajović koji 16. put učestvuje na biciklističkoj trci "Beograd-Banjaluka" koja se ove godine vozi jubilarni 20. put.

Direktor trke Vladimir Kuvanja rekao je Srni da je u Bratuncu sjajna atmosfera i podrška biciklistima.

"Ovo je izuzetna slika. Bratunac je lani bio najbolje startno mjesto trke i za sada će taj epitet ponijeti i ove godine", ocijenio je Kuvalja.

On je istakao da je zadovoljan bezbjednošću i organizacijom trke, te izrazio zahvalnost policiji Srbije i Republike Srpske za bezbjednost učesnika, a gradovima i opštinama kroz koje su biciklisti prolazili za za organizaciju sportske manifestacije.

"Ova trka briše granice između Srbije i Republike Srpske. Biciklisti su juče prešli granicu na Pavlovića mostu bez zaustavljanja", rekao je Kuvalja.

Načelnik bratunačke opštine Lazar Prodanović rekao je da je veliko interesovanje mladih za ovu trku i da je zato priređen veličanstven ispraćaj biciklista sa starta treće etape.

"Ovo je treći put da trka prolazi kroz Bratunac, a drugi put smo domaćini starta treće etape. Na ovaj način promovišemo sport i Bratunac u cjelini, odnosno naše turističke potencijale pokazujući investitorima da je Bratunac zdrava sredina u koju vrijedi ulagati", zaključio je Prodanović.

Saobraćaj na dionicama puta kojima prolaze biciklisti biće zaustavljen u određenim periodima.

Startom treće etape biciklističke trke počela je i realizacija ovogodišnjeg programa "Đurđevdanskih dana" u Bratuncu, koji se organizuju povodom slave opštine - Đurđevdana kada se manifestacija završava.