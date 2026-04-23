Kako "MOONTON Games" gradi održiv i skalabilan esport ekosistem za milijarde igrača širom svijeta

Mobilni esport više nije u usponu – on već oblikuje budućnost globalne gejming industrije. Kroz stratešku regionalizaciju, snažnu lokalizaciju i fokus na zajednicu, MOONTON Games uspio je da Mobile Legends: Bang Bang pozicionira među najgledanije i najpristupačnije esports naslove na svijetu, rekao je Rej K. V. Ng, direktor globalnog esport ekosistema u kompaniji MOONTON Games.

Rej K. V. Ng koji će učestvovati na "Montenegro Future Festival" govorio i o izgradnji globalnog ekosistema, ulozi izdavača kao „arhitekata sporta“, te o tome zašto je pristupačnost ključ za stvaranje nove generacije esports šampiona.

Kao direktor globalnog esports ekosistema u MOONTON Games, kako pristupate izgradnji zaista skalabilne i održive globalne esports strukture?

U MOONTON Games vjerujemo da je zaista skalabilna i održiva globalna esports struktura izgrađena na tri stuba: strateškoj regionalizaciji, saradnji unutar ekosistema i jasnom razvojnom putu za talente. Ovo zahtijeva globalno integrisan okvir sa lokalno prilagođenom infrastrukturom i razvojnim putevima.

Naš plan za 2026. godinu, Mobile Legends: Bang Bang Esports Roadmap, predstavlja našu novu ambiciju. U januaru smo najavili prelazak na pet glavnih regiona za MLBB esports: SEA (Jugoistočna Azija), EECA (Istočna Evropa i Centralna Azija), EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika), EA (Istočna Azija) i AMER (Amerika).

Ova nova struktura nije samo geografska podjela, već podrazumijeva prioritizaciju razvoja na osnovu zrelosti tržišta i strateških ciljeva. Ključ je u verifikaciji uspješnih modela i njihovoj replikaciji. Na primjer, naš pristup razvoju MLBB Women’s Invitational (MWI) ekosistema, koji je od nišnog onlajn događaja izrastao u najgledaniji ženski esports događaj na svijetu, predstavlja model koji primjenjujemo i u novim regionima.

Slično tome, u Americi smo brzo obezbijedili ko-investicije kako bismo transformisali isključivo onlajn format u oflajn turnirsku seriju sa visokim povratom ulaganja. Ova skalabilnost je dodatno pojačana MLBB Championship Tour (MCT), novim interkontinentalnim serijalom koji povezuje ove regione i stvara dinamičan takmičarski ekosistem koji je istovremeno globalan i duboko ukorijenjen u lokalnim zajednicama.

Mobile Legends: Bang Bang je postao jedan od najvećih mobilnih esports naslova na svijetu – koji su ključni faktori iza njegovog brzog globalnog uspjeha?

Uspjeh MLBB-a zasniva se na tri osnovna stuba: pristupačnosti proizvoda, strateškoj lokalizaciji i pristupu usmjerenom na zajednicu.

Pristupačnost proizvoda: Rano smo prepoznali mobilni telefon kao globalnu gejming platformu, posebno na tržištima u razvoju. Optimizovali smo potrošnju podataka i tehničke karakteristike igre kako bi ona nesmetano radila i na slabijim uređajima. Ova tehnička odluka bila je ujedno i ključna strateška odluka za prodor na tržišta gdje je PC gejming bio nedostupan.

Strateška lokalizacija: Naša strategija je „globalni domet, lokalna relevantnost“ – ne radi se samo o prevodu, već o prilagođavanju lokalnim kulturama i preferencijama. Na primjer, tokom Ramazana pokrenuli smo kampanju Golden Month sa kulturološki relevantnim aktivnostima u Indoneziji, Maleziji, Turskoj i na Bliskom istoku, naglašavajući zajedništvo i velikodušnost. Ovakvim pristupom igra postaje lokalni proizvod, a ne uvoz.

Zajednica i ekosistem: Nismo stvorili samo igru, već čitav univerzum u kojem igrači mogu pripadati. Naš esports ekosistem je njegova kičma. Od amaterskih turnira do profesionalnih liga (MPL), stvorili smo jasan put koji omogućava igračima da svoju strast pretvore u karijeru. Ta emocionalna infrastruktura – navijači, kulturni identitet i ambicija – održava igru živom i u stalnom rastu.

Mobilni esports raste nevjerovatnom brzinom – da li mislite da će uskoro nadmašiti tradicionalni PC i konzolni esports?

Pitanje nije da li, već kada i na koji način. Mobilni gejming već dominira po prihodu i broju korisnika. On ne samo da raste, već redefiniše cijelu industriju otključavajući ogromnu, ranije nedostupnu publiku.

Pristupačnost je ključ: Za razliku od PC i konzolnih igara koje zahtijevaju velika početna ulaganja, mobilni gejming je dostupan milijardama ljudi. U regijama kao što su Bliski istok, Istočna Evropa, Latinska Amerika i Jugoistočna Azija, mobilni telefon je primarna platforma za igranje.

Legitimitet i obim: Naš M7 World Championship dostigao je vrhunac od 5,68 miliona istovremenih gledalaca, što ga svrstava među najgledanije esports događaje na svijetu. Na EWC 2025, MLBB je činio više od 12% ukupne gledanosti.

Institucionalno priznanje: Učešće MLBB-a na SEA Games i debi na Azijskim igrama 2026. godine pozicioniraju mobilni esports rame uz rame sa tradicionalnim sportovima.

Ipak, ne smatramo da će mobilni esports zamijeniti PC i konzolni, već da će ga nadmašiti po obimu, dok će PC i konzole ostati važni za specijalizovane segmente.

Kakvu ulogu danas imaju izdavači u oblikovanju takmičarskih ekosistema i koliko je važno održati balans između komercijalnog uspjeha i takmičarskog integriteta?

Izdavači više nisu samo kreatori igara – mi smo arhitekte ekosistema. Naša uloga obuhvata razvoj, oblikovanje takmičarske scene, razvoj talenata i održavanje zdravlja ekosistema.

Odgovorni smo za fer okruženje – balans igre mora osigurati da pobjeđuje vještina, a ne novac. Naš princip je „igraj da pobijediš, ne plaćaj da pobijediš“.

Takođe sarađujemo sa vladama, organizacijama i komercijalnim partnerima kako bismo izgradili infrastrukturu. Balans između komercijalnog uspjeha i integriteta je neophodan – partneri treba da unaprijede iskustvo, a ne da ugroze sport.

Koliko je pristupačnost važna za razvoj nove generacije esports talenata?

Pristupačnost je temelj. Ona predstavlja bazu piramide koja podržava profesionalni vrh.

Investiramo u amaterske i školske programe. U Indoneziji smo, na primjer, uveli MLBB kao vannastavnu aktivnost u više od 60 škola.

Takođe se zalažemo za inkluziju – podržavamo žene, para-igrače i učenike iz ruralnih sredina. Donirali smo uređaje školama kako bismo premostili digitalni jaz.

Budućnost esportsa zavisi od raznolikosti – a to znači da ekosistem mora biti dostupan svima.

Koje ključne uvide ćete podijeliti na Montenegro Future Festival-u?

Govoriću o budućnosti mobilnog esportsa kao hiperinkluzivnog i globalnog fenomena.

Budućnost donosi:

– sisteme koji povezuju ležerne i profesionalne igrače

– integraciju sa sportom i institucijama

– spajanje gejminga, zabave i pop kulture

– globalnu konkurentsku scenu bez granica

Mobilni esports nije samo industrija – on je pokret koji gradi zajednice, stvara prilike i oblikuje budućnost digitalne kulture.