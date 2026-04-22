Rukometašice Borca savladale Izviđač u prvom duelu četvrtfinala Kupa

Rukometašice Borca savladale su Izviđač 38:32 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH.

Ponovo je briljirala Milana Railić koja je postigla 10 golova.

Pratila je Sandra Đurašinović sa osam pogodaka.

Kod Izviđača Nina Vranješ postigla je 13 golova.

"Iako su domaćini najavljivali senzaciju i pobjedu nad desetkovanom ekipom Borca naše osice su zbile svoje redove i pobijedile u Ljubuškom", poručili su iz Borca.

Revanš u Boriku je 29. aprila u 18 sati.