Odbojkašice Leotara šampionke srpske, Premijer liga stiže na jug

Ispisana je istorija ženske odbojke u Trebinju. Po prvi put Premijer liga BiH stiže na jug. Dominacija od prvog do posljednjeg poena, bez izgubljenog seta u odlučujućem meču, dovela je odbojkašice Leotara do titule prvaka Republike Srpske.

U prepunoj dvorani Miloš Mrdić savladale su Jahorinu sa Pala.

"Bila je veoma teška utakmica. Djevojke sa Pala su jaki konkurenti i one imaju više iskustva i stvarno su pokazale veliki otpor. Nije bila baš lagana pobjeda", kaže Jovana Turanjanin, ŽOK Leotar.

"Jako smo ponosne i srećne zato što smo ostvarile ovaj uspjeh, to je kruna našeg napornog rada i truda, odricanja tokom 7 mjeseci koliko je trajala sezona. Mislim da smo to zaslužile", kaže Jovana Đajić, ŽOK Leotar.

Ove djevojke su u finalu pokazale karakter i kvalitet protiv najuspješnijeg tima lige, kaže trener.

"Kroz sezonu i utakmice koje su išle rezultat se nametao. Završili smo sezonu kao drugoplasirani imali prednost domaćeg terena u polufinalu. Onda u finalu sa ekipom koja je imala najveći broj pobjeda, jedan poraz od nas u Palama. Prva utakmica je bila jako teška, gubili 2:0 i uspjeli smo se vratiti i pokazati karakter. Ta finalna potvrdili smo taj kvalitet i ostvarili tu pobjedu", rekao je trener Mišo Pešić.

I dok već počinju da kuju planove za narednu sezonu, u klubu dodaju da je uspjeh utoliko veći ako se zna da ovaj mladi, pobjednički tim čine uglavnom domaće igračice iz Trebinja, uz jednu odbojkašicu iz Bileće.