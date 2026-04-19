Istorijski uspjeh Tekvondo saveza Srpske na EP u Mariboru

19.04.2026 16:20

Теквандо савез БиХ
Foto: Branislav Njegovan

Predstavnici Tekvondo saveza Republike Srpske u reprezentaciji BiH ostvarili istorijski uspjeh osvojivši dvije srebrne i jednu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu koje je održano od 12. do 19. aprila u Mariboru.

Predvođeni trenerom Nenadom Jerinićem za tekvondo reprezentaciju BiH nastupili su:

Ivana Ilić.

Nikolina Đuranović.

Damjan Jerinić,

Milan Pantović.

Milijana Jugović,

Una Živanić,

Varvara Škuljević,

Teodora Milivojević i internacionalne sudije Malešević Bojan i Gužvić Radana.

Tekvondo savez Srpske imao je svog predstavnika i u reprezentaciji Srbije, u seniorskoj konkurenciji za Srbiju nastupio je Njegoš Jerinić.

Na Evropskom prvenstvu u juniorskoj konkurenciji srebrne medalje osvojili su Damjan Jerinić u disciplini forme i Una Živanić u borbama kategorija -60kg, odbranivši srebro sa prošlog Evropskog prvenstva i potvrdivši kontinuitet dobrih rezultata. Svakako najznačajniji uspjeh naših predstavnika ostvarila je Ivana Ilić osvojivši bronzanu medalju u seniorskoj konkurenciji, inače osvajač bronzane medalje sa Svjetskog seniorskog prvenstva. Tekvando savez BiH na Evropskom prvenstvu sa selektorom Džaka Nijazom nastupio je ukupno sa 36 takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji osvojivši ukupno 10 medalja.

Ostali osvajači medalja su Mehmed Krupić srebro i Melina Ružnić bronza u seniorskoj konkurenciji, u juniorskoj konkurenciji srebrne medalje osvojile su Lamija Šabović i Dženana Bilić. Danina Durić, Esma Panjeta i Nedžla Hamidović osvojile su bronzane medalje. "Ispred Tekvondo saveza Republike Srpske zahvaljujem Ministarstvu porodice,omladine i sporta, lokalnim zajednicama i sponzorima koji su omogućili odlazak naših članova na Evropsko prvenstvo u Sloveniju. Tekvando savez BiH za nastup reprezentacije BiH na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Uzbekistanu i za nastup na Evropskom prvenstvu u Mariboru nije izdvojio ni 1 KM", rekao je za ATV Branislav Njegovan.

