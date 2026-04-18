Majdov osvojio srebro na Evropskom prvenstvu

18.04.2026 16:19

Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kilograma stigao do bronze.

Majdov (29) je u finalu poražen od Gruzina Luke Majsuradzea, ali je uprkos porazu u meču za zlato nastavio niz osvajanja medalja na velikim takmičenjima. Srpskom džudisti ovo je peta medalja sa Evropskih prvenstava, a četvrta u individualnoj konkurenciji, poslije zlata u Monpeljeu (2023) i dva srebra osvojena u Tel Avivu (2018) i Pragu (2020).

Majdov je 2017. godine, kao 19-godišnjak, postao i svjetski prvak u Budimpešti.

Simin je do bronze stigao poslije bitke sa Fincem Etuom Ihanamakijem, koji je prethodno u repesažu eliminisao još jednog Srbina, Vasilija Grujičića.

U ženskoj kategoriji do 70 kilograma, 18-godišnja Aleksandra Andrić prvo je pobijedila Šveđanku Ingrid Nilson, ali je potom poražena od prvog nosioca, Hrvatice Lare Cvjetko, prenosi Tanjug.

