Kenijska atletičarka pobijedila na Beogradskom polumaratonu

Komentari:0
Kenijska atletičarka Valentina Džebet pobijedila je na Beogradskom polumaratonu u ženskoj konkurenciji i postavila novi rekord polumaratona.
Džebet je dionicu od 21 kilometra ulicama Beograda istrčala za sat, 10 minuta i 47 sekundi.
Međutim, čim je presjekla vrpcu na cilju zbog ekstremnog napora i brzog tempa koji je nametnula, pozlilo joj, ali je, nakon ukazane medicinske pomoći, uspjela da se oporavi i primi pehar.
Drugo mjesto zauzela je Etiopljanka Lelise Bekele Bedasa, a treća je bila regionalna zvijezda iz Hrvatske Matea Parlov Koštro, prenijeli su beogradski mediji.
U Beogradu se danas i sutra održava polumaraton i maraton, prvi put u istoriji Beogradski maraton će trajati dva dana, a očekuje se učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država.
Maratonska trka na 42,195 kilometara počinje sutra u 8.00 časova.
Ovo je prvi put da se maraton u Beogradu organizuje kao dvodnevni događaj, sa razdvojenim trkama radi bolje organizacije i većeg broja učesnika.
Novi koncept je uvod za Evropsko prvenstvo u trčanju koje će Beograd organizovati 2027. godine.
Ostali sportovi
15 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
3 d0
Ostali sportovi
4 d0
Najnovije
Najčitanije
12
18
12
14
12
04
11
58
11
58
Trenutno na programu