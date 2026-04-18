Kenijska atletičarka pobijedila na Beogradskom polumaratonu

Kenijska atletičarka Valentina Džebet pobijedila je na Beogradskom polumaratonu u ženskoj konkurenciji i postavila novi rekord polumaratona.

Džebet je dionicu od 21 kilometra ulicama Beograda istrčala za sat, 10 minuta i 47 sekundi.

Međutim, čim je presjekla vrpcu na cilju zbog ekstremnog napora i brzog tempa koji je nametnula, pozlilo joj, ali je, nakon ukazane medicinske pomoći, uspjela da se oporavi i primi pehar.

Drugo mjesto zauzela je Etiopljanka Lelise Bekele Bedasa, a treća je bila regionalna zvijezda iz Hrvatske Matea Parlov Koštro, prenijeli su beogradski mediji.

U Beogradu se danas i sutra održava polumaraton i maraton, prvi put u istoriji Beogradski maraton će trajati dva dana, a očekuje se učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država.

Maratonska trka na 42,195 kilometara počinje sutra u 8.00 časova.

Ovo je prvi put da se maraton u Beogradu organizuje kao dvodnevni događaj, sa razdvojenim trkama radi bolje organizacije i većeg broja učesnika.

Novi koncept je uvod za Evropsko prvenstvo u trčanju koje će Beograd organizovati 2027. godine.