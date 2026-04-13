Džudo kamp u Trebinju okupio talente iz regiona

Autor:

Bojan Nosović
13.04.2026 20:00

Džudo potezima od najboljih ovih dana se uči 120 mladih talenata iz cijelog regiona. U Gradu Sunca je održan Džudo kamp koji je dokaz da je ovaj sport sve popularniji.

Aleksandar Kukolj jedan od najboljih džudista Evrope nesebično je budućim prvacima dijelio svoje znanje. Kukolj je nakon Tokija i Londona stigao na kamp u Trebinje.

"Mladih talenata ima itekako i džudo je u vrtoglavoj ekspanziji na Balkanu, u Srbiji u Beogradu gdje sam i lično svjedok i kroz svoj Klub i kroz klubove u okruženju. Nisam prvi put u Hercegovini, u Trebinju sam bio mnogo puta", rekao je Kukolj.

Trebinje je uvijek bilo rasadnik dobrih džudista kažu iz Kluba Hercegovina koji je i organizator ovog kampa. Zadovoljni su jer je kamp opravdao sva očekivanja.

"Doveli smo njega ovdje kao velikog džudistu, da pokazuje našoj deci da podignemo džudo na stepenicu više da naša deca idu njegovim stopama i da mi u Hercegovini ako Bog da u nekom narednom periodu zablistamo na evropskoj sceni da imamo makar neku evropsku medalju. Imamo li talenata? Talenata ne fali sigurno, Hercegovina je uvijek bila poznata što se toga tiče", poručio je Mrgud Vučković iz Džudo kluba Hercegovina.

U subotu je održan i prvi džudo turnir Hercegovina, učešće je uzelo 310 učesnika iz 25 klubova i 4 države. Titulu najboljeg je ponio Džudo Klub Gacko.

