Veljko Ražnatović dogovorio najtežu borbu u karijeri: Čeka ga strašan nokauter

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski bokser Veljko Ražnatović (18-0-0) zakazao je do sada najozbiljniju borbu u karijeri, pošto će 25. aprila u Moskvi boriti protiv Jurija Kašinskog (22-4-0) iz Rusije.
Iskusni 39-godišnji borac nalazi se na putu Veljku ka odbrani maksimalnog skora.
Boriće se u kruzer kategoriji.
Ražnatović u karijeri nije poražen i do sada je petnaest puta slavio nokautom, posljednji put u februaru ove godine u Novom Sadu protiv Ravšanbeka Đabarova, takođe iz Rusije.
On se javio putem društvenih mreža pred veliku borbu, najveću u bokserskoj karijeri, pošto je u pitanju rival koji je svojevremeno porazio bivšeg WBA šampiona Valerija Brudova, ali i Olivijea Votrena, Alija Islamova, Timura Sakulina. U posljednjem susretu, prošle godine je poražen od Umara Salamova.
- Slava Gospodu Isusu Hristu, pravi test je ispred mene. Sve će se pokazati kroz manje od dvije nedelje. Spreman sam kao nikada prije u životu. Sportski pozdrav - napisao je Veljko Ražnatović na Instagramu, a prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
40 min0
Svijet
51 min0
Stil
51 min0
Hronika
1 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
2 d0
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Trenutno na programu