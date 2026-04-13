Veljko Ražnatović dogovorio najtežu borbu u karijeri: Čeka ga strašan nokauter

Srpski bokser Veljko Ražnatović (18-0-0) zakazao je do sada najozbiljniju borbu u karijeri, pošto će 25. aprila u Moskvi boriti protiv Jurija Kašinskog (22-4-0) iz Rusije.

Iskusni 39-godišnji borac nalazi se na putu Veljku ka odbrani maksimalnog skora.

Boriće se u kruzer kategoriji.

Još nije poražen

Ražnatović u karijeri nije poražen i do sada je petnaest puta slavio nokautom, posljednji put u februaru ove godine u Novom Sadu protiv Ravšanbeka Đabarova, takođe iz Rusije.

Najavio meč na mrežama

On se javio putem društvenih mreža pred veliku borbu, najveću u bokserskoj karijeri, pošto je u pitanju rival koji je svojevremeno porazio bivšeg WBA šampiona Valerija Brudova, ali i Olivijea Votrena, Alija Islamova, Timura Sakulina. U posljednjem susretu, prošle godine je poražen od Umara Salamova.

- Slava Gospodu Isusu Hristu, pravi test je ispred mene. Sve će se pokazati kroz manje od dvije nedelje. Spreman sam kao nikada prije u životu. Sportski pozdrav - napisao je Veljko Ražnatović na Instagramu, a prenosi Telegraf.