Logo
Large banner

Veljko Ražnatović dogovorio najtežu borbu u karijeri: Čeka ga strašan nokauter

Autor:

ATV
13.04.2026 16:38

Komentari:

0
Боксер Вељко Ражнатовић
Foto: ac3isb4ck/Instagram/Screenshot

Srpski bokser Veljko Ražnatović (18-0-0) zakazao je do sada najozbiljniju borbu u karijeri, pošto će 25. aprila u Moskvi boriti protiv Jurija Kašinskog (22-4-0) iz Rusije.

Iskusni 39-godišnji borac nalazi se na putu Veljku ka odbrani maksimalnog skora.

Boriće se u kruzer kategoriji.

Još nije poražen

Ražnatović u karijeri nije poražen i do sada je petnaest puta slavio nokautom, posljednji put u februaru ove godine u Novom Sadu protiv Ravšanbeka Đabarova, takođe iz Rusije.

Najavio meč na mrežama

On se javio putem društvenih mreža pred veliku borbu, najveću u bokserskoj karijeri, pošto je u pitanju rival koji je svojevremeno porazio bivšeg WBA šampiona Valerija Brudova, ali i Olivijea Votrena, Alija Islamova, Timura Sakulina. U posljednjem susretu, prošle godine je poražen od Umara Salamova.

- Slava Gospodu Isusu Hristu, pravi test je ispred mene. Sve će se pokazati kroz manje od dvije nedelje. Spreman sam kao nikada prije u životu. Sportski pozdrav - napisao je Veljko Ražnatović na Instagramu, a prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner