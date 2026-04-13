Pala konstrukcija sa skele na tržnom centru, povrijeđena žena

Drvena konstrukcija koja je bila dio skele na tržnom centru "Nork" u Novom Sadu, pala je danas nešto poslije 14 časova.

Povrijeđena je jedna žena, koja je u svjesnom stanju prevezena u Urgentni centar, rečeno je za Tanjug iz Zavoda za urgentnu medicinu.

"Žena (55), povrijeđena na Bulevaru Mihajla Pupina kod Norka padom drvene konstrukcije, sa višestrukim povredama prevezena je u svesnom stanju u Urgentni centar na odjeljenje reanimacije", naveli su iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Kako su dodali, žena je na odjeljenje reanimacije prevezena radi daljeg praćenja stanja.

Policija je dobila prijavu o padu konstrukcije.

U toku je uviđaj.