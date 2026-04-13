Pala konstrukcija sa skele na tržnom centru, povrijeđena žena

13.04.2026 16:32

Drvena konstrukcija koja je bila dio skele na tržnom centru "Nork" u Novom Sadu, pala je danas nešto poslije 14 časova.

Povrijeđena je jedna žena, koja je u svjesnom stanju prevezena u Urgentni centar, rečeno je za Tanjug iz Zavoda za urgentnu medicinu.

"Žena (55), povrijeđena na Bulevaru Mihajla Pupina kod Norka padom drvene konstrukcije, sa višestrukim povredama prevezena je u svesnom stanju u Urgentni centar na odjeljenje reanimacije", naveli su iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Kako su dodali, žena je na odjeljenje reanimacije prevezena radi daljeg praćenja stanja.

Policija je dobila prijavu o padu konstrukcije.

U toku je uviđaj.

Pročitajte više

Возило на боку поред пута на бијељинској обилазници

Hronika

Udes na bijeljinskoj obilaznici: Auto prevrnuto, policija na terenu!

1 h

0
Окончано примирје: Руси кренули у офанзиву!

Svijet

Okončano primirje: Rusi krenuli u ofanzivu!

1 h

0
Фолксваген

Svijet

Njemački gigant na problemu! Folksvagen bilježi drastičan pad prodaje

1 h

0
Аутомобил Тесла

Auto-moto

Sve više prijava: Problemi s rđom na Teslinom modelu

1 h

0

Više iz rubrike

Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

Srbija

Dobro razmislite prije što nego spakujete kofere: Ovo vas može koštati plate

7 h

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Srbija

Stižu oblaci sa sjevera Afrike: Evo kada se očekuju pijesak i saharska kiša

1 d

0
Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре

Srbija

Opasna zamka vreba na mrežama: Ne nasjedajte na dobro razrađene prevare

1 d

0
Радник ради на стубу за струју.

Srbija

Bez struje ostao veliki dio srpske prijestonice, otkriven uzrok

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

17

01

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

16

53

Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

16

53

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

16

50

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

