Sve više prijava: Problemi s rđom na Teslinom modelu

U martu je svaki treći prodati novi automobil u Norveškoj bio Teslin. Ali sve više ljudi prijavljuje probleme s rđom na Teslinom Modelu 3, koji je lansiran u Norveškoj prije sedam godina.

Sada na putevima ima više od 57.000 takvih automobila.

Prijavljuje se rđa oko blatobrana, na dijelovima kočionog sistema, na ramenima oslanjanja, vratima prtljažnika i drugim mjestima.

Norveško udruženje za električna vozila (NEV) svjesno je problema rđe.

"Svjesni smo da Model 3 može da rđa, posebno na kočionim cijevima, i naprijed i pozadi" kaže šef testiranja Stale Fridenlund iz Norveškog udruženja za električna vozila za Netavisen.

Dodao je:

"Opšti problem jeste da dobar broj automobila nije dovoljno dobro zaštićen od rđe i voljeli bismo da su automobili koji se prodaju u Norveškoj bolje pripremljeni za norveške zimske puteve."

Norveški autoklub (NAF) je takođe svjestan problema s jednim od najpopularnijih norveških automobila.

"Svjesni smo nedostataka s bojom na Teslinim automobilima različitih modela i godina proizvodnje. Tesla je nažalost isporučila automobile s lošom bojom ili nedostacima u boji u fabrici" kaže Nils Sodal, viši savjetnik za komunikacije u NAF-u, za Netavisen.

Kaže da je NAF vidio i primio prijave o oštećenju boje i rđi u lukovima točkova automobila od svojih članova.

"Poznato je da neki Modeli 3 imaju ljuštenje boje u lukovima točkova, mnogo oštećenja od kamenčića i druga oštećenja boje" kaže Dodal, a prenosi "AutoBlog".