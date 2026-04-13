Sve više prijava: Problemi s rđom na Teslinom modelu

Autor:ATV
Komentari:0
U martu je svaki treći prodati novi automobil u Norveškoj bio Teslin. Ali sve više ljudi prijavljuje probleme s rđom na Teslinom Modelu 3, koji je lansiran u Norveškoj prije sedam godina.
Sada na putevima ima više od 57.000 takvih automobila.
Prijavljuje se rđa oko blatobrana, na dijelovima kočionog sistema, na ramenima oslanjanja, vratima prtljažnika i drugim mjestima.
Norveško udruženje za električna vozila (NEV) svjesno je problema rđe.
"Svjesni smo da Model 3 može da rđa, posebno na kočionim cijevima, i naprijed i pozadi" kaže šef testiranja Stale Fridenlund iz Norveškog udruženja za električna vozila za Netavisen.
Dodao je:
"Opšti problem jeste da dobar broj automobila nije dovoljno dobro zaštićen od rđe i voljeli bismo da su automobili koji se prodaju u Norveškoj bolje pripremljeni za norveške zimske puteve."
Norveški autoklub (NAF) je takođe svjestan problema s jednim od najpopularnijih norveških automobila.
"Svjesni smo nedostataka s bojom na Teslinim automobilima različitih modela i godina proizvodnje. Tesla je nažalost isporučila automobile s lošom bojom ili nedostacima u boji u fabrici" kaže Nils Sodal, viši savjetnik za komunikacije u NAF-u, za Netavisen.
Kaže da je NAF vidio i primio prijave o oštećenju boje i rđi u lukovima točkova automobila od svojih članova.
"Poznato je da neki Modeli 3 imaju ljuštenje boje u lukovima točkova, mnogo oštećenja od kamenčića i druga oštećenja boje" kaže Dodal, a prenosi "AutoBlog".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
3 mj0
Ekonomija
3 mj0
Ekonomija
3 mj0
Zanimljivosti
3 mj1
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Trenutno na programu