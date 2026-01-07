Spomenik Tesli vraća se ispred Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Izvor:
Spomenik slavnom srpskom naučniku biće izmješten iz Tesline ulice ispred zgrade Instituta "Ruđer Bošković", najavio izaslanik direktora tog instituta Karolj Skala na polaganju vijenaca povodom 83. godišnjice smrti Nikole Tesle.
Skala je, kako prenosi Hina, kazao da je s Gradom Zagrebom postignut dogovor o premještanju kipa ispred instituta gdje se nalazi i spomenik Ruđera Boškovića.
- Teslin doseg u mislima, idejama i djelima je izuzetno velikog radijusa i mi ovim želimo poštovati Meštrovićevo djelo i Meštrovićevu molbu da ta dva spomenika, Ruđer i Tesla, budu zajedno. Oni su napravljeni da predstavljaju spomenički par, iste su veličine, napola se gledaju i prenose određenu poruku - rekao je Skala kod spomenika Tesli u Teslinoj ulici.
Teslin spomenik je prvobitno bio ispred Instituta "Ruđer Bošković", ali je 2006. godine premješten u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. godišnjice njegovog rođenja.
Institut "Ruđer Bošković" trenutno se obnavlja, a vraćanje spomenika očekuje se u ovoj godini, dodao je Skala. Time kip napušta lokaciju na kojoj je bio posljednjih 20 godina.
- Taj spomenički par u simbiozi predstavlja snagu prirodnih i tehničkih nauka za razvoj civilizacije na Zemlji. Tu je misao Meštrović pobrao od Tesle u prijateljskim kontaktima u Njujorku - kazao je.
Vijenci povodom 83. godišnjice smrti položeni su u organizaciji "Udruženja Nikola Tesla - Genij za budućnost". Predsjednica udruženja Danica Mihajlović naglasila je da jedan od najpoznatijih svjetskih naučnika mladima može poslužiti kao uzor.
- Želimo poručiti da nam Nikola Tesla bude nadahnuće, da djelujemo etično i odgovorno te da radimo za opšte dobro i budućnost - poručila je Mihajlović, dodavši da se ove godine obilježava i 170. godišnjica Teslinog rođenja.
Potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić istakla je da Grad Zagreb na razne načine čuva uspomenu na Nikolu Teslu.
- Ovim činom prisjećamo se njegovih vrijednih izuma koji su među najbitnijima za čovječanstvo, kao i načela kojima se pritom vodio, načela humanizma i rada za javno dobro. To je ono što želimo prenijeti današnjim generacijama - rekla je Ivandić.
