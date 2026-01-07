Logo
Large banner

Spomenik Tesli vraća se ispred Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Izvor:

Tanjug

07.01.2026

15:27

Komentari:

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Spomenik slavnom srpskom naučniku biće izmješten iz Tesline ulice ispred zgrade Instituta "Ruđer Bošković", najavio izaslanik direktora tog instituta Karolj Skala na polaganju vijenaca povodom 83. godišnjice smrti Nikole Tesle.

Skala je, kako prenosi Hina, kazao da je s Gradom Zagrebom postignut dogovor o premještanju kipa ispred instituta gdje se nalazi i spomenik Ruđera Boškovića.

policija hrvatska

Region

Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

- Teslin doseg u mislima, idejama i djelima je izuzetno velikog radijusa i mi ovim želimo poštovati Meštrovićevo djelo i Meštrovićevu molbu da ta dva spomenika, Ruđer i Tesla, budu zajedno. Oni su napravljeni da predstavljaju spomenički par, iste su veličine, napola se gledaju i prenose određenu poruku - rekao je Skala kod spomenika Tesli u Teslinoj ulici.

Teslin spomenik je prvobitno bio ispred Instituta "Ruđer Bošković", ali je 2006. godine premješten u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. godišnjice njegovog rođenja.

Institut "Ruđer Bošković" trenutno se obnavlja, a vraćanje spomenika očekuje se u ovoj godini, dodao je Skala. Time kip napušta lokaciju na kojoj je bio posljednjih 20 godina.

Сања Вулић 1

Republika Srpska

Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

- Taj spomenički par u simbiozi predstavlja snagu prirodnih i tehničkih nauka za razvoj civilizacije na Zemlji. Tu je misao Meštrović pobrao od Tesle u prijateljskim kontaktima u Njujorku - kazao je.

Vijenci povodom 83. godišnjice smrti položeni su u organizaciji "Udruženja Nikola Tesla - Genij za budućnost". Predsjednica udruženja Danica Mihajlović naglasila je da jedan od najpoznatijih svjetskih naučnika mladima može poslužiti kao uzor.

- Želimo poručiti da nam Nikola Tesla bude nadahnuće, da djelujemo etično i odgovorno te da radimo za opšte dobro i budućnost - poručila je Mihajlović, dodavši da se ove godine obilježava i 170. godišnjica Teslinog rođenja.

mark rute

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

Potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić istakla je da Grad Zagreb na razne načine čuva uspomenu na Nikolu Teslu.

- Ovim činom prisjećamo se njegovih vrijednih izuma koji su među najbitnijima za čovječanstvo, kao i načela kojima se pritom vodio, načela humanizma i rada za javno dobro. To je ono što želimo prenijeti današnjim generacijama - rekla je Ivandić.

Vijesti iz iste rubrike

Podijeli:

Tagovi:

Zagreb

Nikola Tesla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Republika Srpska

Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

1 h

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Republika Srpska

Kojić: Sud BiH "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Srbima

1 h

0
Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

Srbija

Nakon ismijavanja zbog slavske trpeze, Markovići Božić dočekali sa osmijehom na licu

2 h

0
У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Svijet

U Evropi otkazane stotine letova, blokirane pruge

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

1 h

0
Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

Region

Drama u Hrvatskoj: Putnici od sinoć zarobljeni u vozu bez hrane i pića

7 h

0
Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Region

Zemljotres u Hrvatskoj: ''Čula se tutnjava kao udar groma''

23 h

0
У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени

Region

U Crnoj Gori poplavljena imanja i objekti, brojni putevi zatvoreni

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

16

43

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16

34

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

16

31

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

16

24

Oružane snage BiH idu u Gazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner