Spomenik Tesli vraća se ispred Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Skala je, kako prenosi Hina, kazao da je s Gradom Zagrebom postignut dogovor o premještanju kipa ispred instituta gdje se nalazi i spomenik Ruđera Boškovića.

- Teslin doseg u mislima, idejama i djelima je izuzetno velikog radijusa i mi ovim želimo poštovati Meštrovićevo djelo i Meštrovićevu molbu da ta dva spomenika, Ruđer i Tesla, budu zajedno. Oni su napravljeni da predstavljaju spomenički par, iste su veličine, napola se gledaju i prenose određenu poruku - rekao je Skala kod spomenika Tesli u Teslinoj ulici.

Teslin spomenik je prvobitno bio ispred Instituta "Ruđer Bošković", ali je 2006. godine premješten u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. godišnjice njegovog rođenja.

Institut "Ruđer Bošković" trenutno se obnavlja, a vraćanje spomenika očekuje se u ovoj godini, dodao je Skala. Time kip napušta lokaciju na kojoj je bio posljednjih 20 godina.

- Taj spomenički par u simbiozi predstavlja snagu prirodnih i tehničkih nauka za razvoj civilizacije na Zemlji. Tu je misao Meštrović pobrao od Tesle u prijateljskim kontaktima u Njujorku - kazao je.

Vijenci povodom 83. godišnjice smrti položeni su u organizaciji "Udruženja Nikola Tesla - Genij za budućnost". Predsjednica udruženja Danica Mihajlović naglasila je da jedan od najpoznatijih svjetskih naučnika mladima može poslužiti kao uzor.

- Želimo poručiti da nam Nikola Tesla bude nadahnuće, da djelujemo etično i odgovorno te da radimo za opšte dobro i budućnost - poručila je Mihajlović, dodavši da se ove godine obilježava i 170. godišnjica Teslinog rođenja.

Potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić istakla je da Grad Zagreb na razne načine čuva uspomenu na Nikolu Teslu.

- Ovim činom prisjećamo se njegovih vrijednih izuma koji su među najbitnijima za čovječanstvo, kao i načela kojima se pritom vodio, načela humanizma i rada za javno dobro. To je ono što želimo prenijeti današnjim generacijama - rekla je Ivandić.

