U Crnoj Gori poplavljena imanja i objekti, brojni putevi zatvoreni

SRNA

06.01.2026

17:10

0
У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени
Foto: Pixabay

Usljed obilnih padavina u Crnoj Gori su poplavljeni objekti, imanja, a brojni putni pravci su zatvoreni.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je primljeno više od 450 poziva građana koji su prijavljivali poplave.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH: Jedna osoba prevezena u bolnicu

U Danilovgradu je voda pordrla u pojedina domaćinistva, poplavljeni su

pojedini ugostiteljski objekti, a 15 putnih pravaca je zatvoreno.

Zbog odrona i izlivanja rijeka obustavljen je saobraćaj na više putnih pravaca, uključujući regionalne puteve Đurđevića Tara–Mojkovac, Danilovgrad–Glava Zete, Podgorica–Danilovgrad, kao i na putu Kolašin–Berane preko tunela Klisura.

U Podgorici je zatvoren most Širalija u Rogamima, a više objekata je ugroženo u naselju Mareza.

Voda ugrožava kuće u nikšićkim naseljima Grebica i Duklo.

Božićna pšenica

BiH

Krištova, Čavara i Čović čestitali Božić

U Bijelom Polju se voda povlači, ranije je došlo do izlivanja rijeka Lim, Ljuboviđa i Ćehotina, kao i pojedinih potoka.

U Ulcinju su ugrožena četiri objekta na Adi Bojani.

U Pljevljima su se izlile Breznica, Maočnica, Vezničica i Ćehotina, dok je u Mojkovcu u mjestu Prošćenje došlo do izlivanja korita rijeke Tare i obustave saobraćaja. Zbog izlivanja ove rijeke, u mjestu Slatina i Kaludra zaustavljen je saobraćaj.

Putni pravac Mojkovac-Đurđević Tara u mjesto Sokolovine zbog odrona je u prekidu, a u Beranama je u prekidu put u mjestu Lubnica, zbog propadanja kolovoza.

илу-вода-ријека-20112025

Društvo

U Semberiji uvedene redovne mjere odbrane od poplava

Na području Cetinja, Službe zaštite i spasavanja ispumpavaju vode iz više objekata.

Po posljednjem presjeku od 15.00 časova, svi vodostaji rijeka su u opadanju, osim Zete i Skandarskog jezera.

Crna Gora

nevrijeme

