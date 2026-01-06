U Crnoj Gori poplavljena imanja i objekti, brojni putevi zatvoreni

Izvor:
Usljed obilnih padavina u Crnoj Gori su poplavljeni objekti, imanja, a brojni putni pravci su zatvoreni.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je primljeno više od 450 poziva građana koji su prijavljivali poplave.
U Danilovgradu je voda pordrla u pojedina domaćinistva, poplavljeni su
pojedini ugostiteljski objekti, a 15 putnih pravaca je zatvoreno.
Zbog odrona i izlivanja rijeka obustavljen je saobraćaj na više putnih pravaca, uključujući regionalne puteve Đurđevića Tara–Mojkovac, Danilovgrad–Glava Zete, Podgorica–Danilovgrad, kao i na putu Kolašin–Berane preko tunela Klisura.
U Podgorici je zatvoren most Širalija u Rogamima, a više objekata je ugroženo u naselju Mareza.
Voda ugrožava kuće u nikšićkim naseljima Grebica i Duklo.
U Bijelom Polju se voda povlači, ranije je došlo do izlivanja rijeka Lim, Ljuboviđa i Ćehotina, kao i pojedinih potoka.
U Ulcinju su ugrožena četiri objekta na Adi Bojani.
U Pljevljima su se izlile Breznica, Maočnica, Vezničica i Ćehotina, dok je u Mojkovcu u mjestu Prošćenje došlo do izlivanja korita rijeke Tare i obustave saobraćaja. Zbog izlivanja ove rijeke, u mjestu Slatina i Kaludra zaustavljen je saobraćaj.
Putni pravac Mojkovac-Đurđević Tara u mjesto Sokolovine zbog odrona je u prekidu, a u Beranama je u prekidu put u mjestu Lubnica, zbog propadanja kolovoza.
Na području Cetinja, Službe zaštite i spasavanja ispumpavaju vode iz više objekata.
Po posljednjem presjeku od 15.00 časova, svi vodostaji rijeka su u opadanju, osim Zete i Skandarskog jezera.
