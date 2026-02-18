Logo
Large banner

Karambol u pratnji Milojka Spajića! Ukrajinac udario u vozilo, tri policajca teško povrijeđena!

Izvor:

vijesti.me

18.02.2026

19:46

Komentari:

0
Карамбол у пратњи Милојка Спајића! Украјинац ударио у возило, три полицајца тешко повријеђена!
Foto: Viber / Patrola CG

Tri policijska službenika koja su bila u pratnji premijera Milojka Spajića povrijeđena su u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo – Kolašin.

Iz Uprave policije saopšteno je da se Spajić, štićena ličnost, nije nalazio u vozilu sa povrijeđenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz eskorta.

"Vijestima" je rečeno da su policajci zadobili teške tjelesne povrede, ali da nisu opasne po život.

Nezgoda se desila oko 16.30 časova, a drugim vozilom, "BMW", stranih tablica, upravljao je V. S. (21) iz Ukrajine.

"Na osnovu do sada preduzetih radnji i prikupljenih saznanja, sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke 'BMW', krećući se regionalnim putem R-13 iz pravca Podgorice ka Kolašinu, na dijelu puta gdje se nalazi puna uzdužna, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjim dijelom vozila ostvario kontakt sa prednjim dijelom službenog vozila iz pratnje - eskorta štićene ličnosti, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je u nezgodi učestvovalo službeno vozilo "mercedes", prvo vozilo iz pratnje štićene ličnosti, kojim je u momentu nezgode upravljao policijski službenik M. K. U vozilu su se nalazila još dva policijska službenika.

"Sva tri policijska službenika zadobila su tjelesne povrede i ukazana im je ljekarska pomoć".

Drugim vozilom, marke „BMW“, stranih registarskih oznaka, upravljao je V. S. (21) iz Ukrajine.

"Napominjemo da se štićena ličnost nije nalazila u navedenom vozilu, već u drugom vozilu iz eskorta. Nakon okončanja uviđaja i preduzimanja svih zakonom propisanih mjera i radnji, Uprava policije će blagovremeno obavijestiti javnost o okolnostima ovog događaja", saopšteno je iz policije.

Uviđaj je obavila tužiteljka iz Kolašina Maja Šćepanović. Saobraćaj na toj dionici bio je u prekidu dva i po sata.

Podijeli:

Tagovi :

Milojko Spajić

Crna Gora

udes

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

U ovim gradovima možete jeftinije kupiti stan: Evo kako do povoljnije cijene

10 h

0
Таблете лијекови

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

11 h

0
Весни Братић одређен притвор

Region

Vesni Bratić određen pritvor

1 d

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Vesni Bratić određeno zadržavanje do 72 časa

2 d

0

Više iz rubrike

Хрват мислио да улаже у злато, па остао без уштеђевине

Region

Hrvat mislio da ulaže u zlato, pa ostao bez ušteđevine

9 h

0
Спрема се ригорозна контрола на граници: Царина вам може одузети сав новац

Region

Sprema se rigorozna kontrola na granici: Carina vam može oduzeti sav novac

10 h

0
Таблете лијекови

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

11 h

0
Весни Братић одређен притвор

Region

Vesni Bratić određen pritvor

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner