U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

SRNA

18.02.2026

11:28

Таблете лијекови
Foto: Pexels

Carinski službenici Crne Gore u Slobodnoj zoni Luke Bar oduzeli su dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama, čija procijenjena vrijednost je 12.470 dolara.

Iz Uprave carina je saopšteno da su carunski službenici u proteklih mjesec dana, u više odvojenih akcija spriječili promet nedozvoljene i neprijavljene robe, preduzimajući mjere u skladu sa zakonom.

"U jednoj od akcija u Slobodnoj zoni Luke Bar oduzeto je dva miliona tableta, u kojima je analizom utvrđeno prisustvo zabranjenih supstanci. Procijenjena vrijednost oduzete robe je 12.470 dolara", navedeno je u saopštenju.

Tablete su pronađene prilikom kontrole pošiljke koja je bila deklarisana kao multivitamini i minerali za životinje.

"Prema dostavljenoj dokumentaciji, pošiljku je činilo 1.700 paketa bruto mase 20.025 kilograma, ukupne vrijednosti 103.000 dolara, obuhvaćenih jednom fakturom za 13 različitih artikala", ističe se u saopštenju.

U odvojenoj akciji na graničnom prelazu sa Srbijom - Dobrakovo, crnogorski carinski službenici zaplijenili robu vrijednosti skoro 28.000 evra, koju su činili skupocjeni mobilni telefoni, optička sočiva i medicinski alkohol i parfemi pronađeni u autobusu crnogorskih registarskih oznaka.

tablete

Crna Gora

