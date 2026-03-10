Sajber napad na albanski parlament, hakeri tvrde da imaju sve mejlove poslanika

IT infrastruktura albanskog parlamenata našla se na meti sajbert napada, a hakerska grupa "Houmlend džastis", za koju se vjeruje da povezana sa Iranom, preuzela je odgovornost, prenose danas albanski mediji.

Albanski parlament je saopštio da se napad dogodio u ponedjeljak uveče, a primjećen je neovlašteni ulazak u mrežu i brisanje nekih informacija na nekoliko naloga, prenosi RT Albanija.

- Prve analize pokazuju da glavna radna infrastruktura nije pogođena. Zvanična veb stranica albanskog parlamenta i drugi sistemi koji podržavaju funkcionisanje institucije nastavljaju normalno da funkcionišu. Odmah nakon otkrivanja incidenta, preduzete su mjere za izolovanje sumnjivog saobraćaja i neutralizaciju napada - navodi se u saopštenju.

Prema tvrdnjama hakerske grupe Houmlend džastis oni su odgovorni za napad, prenose albanski mediji.

U ranijoj objavi na društvenoj mreži Telegram, ova grupa je navela da su svi razgovori i prepiska članova Skupštine iz posljednjih mjeseci u njihovim rukama, navodi RT Abanija.