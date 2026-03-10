Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

Crnogorsko Ministarstvo inostranih poslova je od početka sukoba na Bliskom istoku organizovalo evakuaciju 210 lica, dok ih je za povratak u Crnu Goru trenutno prijavljeno 215.

U informaciji o potrebi evakuacije crnogorskih državljana i bezbjednosnoj situaciji u regionu navodi se da je Crna Gora do sada organizovala dva leta.

- Prvim letom Er Montenegra 3. marta na relaciji Šarm el Šeik - Podgorica evakuisana su 72 lica, od kojih 69 crnogorskih državljana i tri strane - navodi se u dokumentu.

Drugi let organizovan je 4. marta na relaciji Dubai-Tivat i tim letom vraćeno je 138 ljudi, među kojima 44 strana državljanina iz više država, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova.

Osim toga, još 20 crnogorskih državljana vratilo se uz pomoć evakuacionih letova partnerskih država, među kojima su Austrija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija i Rumunija.

Iz Ministarstva navode da je trenutno prijavljeno 215 osoba koje žele da napuste region pogođen krizom, od kojih 142 crnogorska državljanina i 75 stranih.

Najveći broj prijavljenih nalazi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kataru i Kuvajtu.

U informaciji se napominje da posebnu kategoriju predstavljaju crnogorski pomorci, čija se situacija prati u saradnji sa Ministarstvom pomorstva.