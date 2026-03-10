Motociklista poginuo u teškoj nesreći

Autor:ATV
U Policijskoj upravi u Vranju danas oko 15 .30 prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj je stradao motociklista rođen 1995. godine.
Prema za sada poznatim informacijama on je upravljao motociklom u Pržarskoj ulici i izgubio kontrolu iz nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu.
Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je čovjek podlegao povredama, prenosi Telegraf.
