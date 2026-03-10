Logo
Motociklista poginuo u teškoj nesreći

10.03.2026

Мотоцикл мотор вожња пут
Foto: Guduru Ajay bhargav/Pexels

U Policijskoj upravi u Vranju danas oko 15 .30 prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj je stradao motociklista rođen 1995. godine.

Prema za sada poznatim informacijama on je upravljao motociklom u Pržarskoj ulici i izgubio kontrolu iz nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Republika Srpska jača međunarodni uticaj osnivanjem Kancelarije za saradnju

Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je čovjek podlegao povredama, prenosi Telegraf.

