Motociklista poginuo u teškoj nesreći

U Policijskoj upravi u Vranju danas oko 15 .30 prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj je stradao motociklista rođen 1995. godine.

Prema za sada poznatim informacijama on je upravljao motociklom u Pržarskoj ulici i izgubio kontrolu iz nepoznatih razloga i udario u drvenu banderu.

Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je čovjek podlegao povredama, prenosi Telegraf.