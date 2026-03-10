Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

Djeda tinejdžera (14) koji je otet sinoć u Obrenovcu ispričao je sve o jezivom slučaju i kakav je šok doživeo dječak, kao i njegova porodica.

U Obrenovcu se sinoć dogodilo jezivo nasilje nad maloljetnim dječakom (15), kada su, kako se sumnja, Dragan P. (33) i Slađan M. (50) počinili krivično djelo protivpravno lišenje slobode, tako što su uz upotrebu fizičke sile uvukli dječaka u automobil, a zatim ga tukli.

O svemu što se dogodilo progovorio je djeda dječaka, koji kroz ogorčenje i nevjericu prepričava dramatične trenutke koje mu je unuk opisao nakon što je uspeo da se vrati kući.

"Ja sam te večeri sjedio u kući i gledao tursku seriju, sve je bilo normalno. Unuk je otišao na svoje uobičajeno mjesto da trenira i sve je bilo kao i svako drugo veče. Nikada se ovdje nije ovako nešto dogodilo, a onda je moj unuk dotrčao kući sav izbezumljen i uznemiren", priča djed za Telegraf.

Dječak je, kako kaže, često trenira odmah pored kuće u kojoj žive osumnjičeni Dragan P. sa porodicom, kao i Slađan M. sa svojom porodicom. Tu ima improvizovan poligon na kojem dječak radi zgibove i vježbe, a pri tome sve bilježi kamerom svog telefona.

"On tu trenira svaki dan, komšije ga znaju i svi ga vole. Tog dana, kako mi je ispričao, vidio je dvojicu muškaraca kako izlaze iz kuće odmah pored, upalili su automobil i prišli mu baš prije nego što je počeo sa snimanjem svojih vježbi. Jedan je izašao iz vozila, pitao ga šta tu radi i pre nego što je stigao da odgovori, udario mu šamar", prepričava vidno potresen čovjek.

Ubacili ga u vozilo

Prema njegovim riječima, dječaka su tada bukvalno primorali da uđe u automobil, a vozač, za koga tvrde da je Dragan P, mu je oteo telefon i stavio ga instrument tablu.

"Rekli su mu da uđe u automobil, a on je, uplašen njihovim pristupom, ćutke poslušao. Pitao ih je zašto ga voze i gdje, kao i šta hoće od njega, a oni su mu govorili da mora da prizna nešto i da vrati neke pare", navodi deda.

Kako on tvrdi, dječak nije poznavao te ljude, nije znao kako se zovu, niti o kakvim parama ili priznanju pričaju. Kada je dječak, prema njegovim riječima, rekao da nema šta da prizna, niti da zna o kakvim parama je riječ, napadači su okrenuli automobil i uputili se ka lokalnoj deponiji u njihovom mjestu.

"Rekao mu je da će ga ubiti"

Djed kaže da mu je unuk ispričao kako su ga odvezli na mračno mjesto pored puta gdje su mu uputili zastrašujuće pretnje, udarali par puta, a zatim i vukli po travi.

"Kaže da su stali blizu deponije i da mu je taj čovek rekao da će ga ubiti i da ga niko nikada neće pronaći. Pokazivao mu je neko žbunje i govorio da tamo ima tijela koje su već pojeli crvi. Zamislite kakav je to strah za dijete", kaže on vidno potresen nad sudbinom svog unuka.

Prema njegovim riječima, drugi muškarac koji je bio u automobilu navodno je pokušavao da smiri situaciju, ali mu nije fizički pomogao.

"Unuk mi je rekao da je suvozač nekoliko puta govorio: "Pusti dijete", ali ovaj nije htio. Izvukao ga je na toj deponiji iz kola i vukao ga po travi lupajući mu šamare. U kolima je unuk pokušavao da dođe do svog telefona tako što je gurkao suvozača i molio ga da mu vrati telefon kako bi mogao da pozove mog sina ili barem lokaciju da uključi, ali se ovaj pravio kao da dječak uopšte nije tu, a tada ga je vozač udario laktom u sljepoočnicu", kaže djed.

Veče je, prema priči djeda koji je cijelu noć proveo uz potresenog unuka, kulminiralo time što su dečaka odveli u kuću gde živi, kako on tvrdi, Dragan P. sa ženom i djecom.

"Uveli su ga unutra, gdje je, kako mi je ispričao, u spavaćoj sobi bila njegova žena sa djecom, a jedno dete je imalo krv na licu. Ona ga je pitala zašto je doveo tuđe dijete, ali se unuk ne seća da li joj je možda nešto odgovorio zato što je odmah počeo ponovo da ga maltretira i zastrašuje pretnjama da će da ga udari opet. Međutim, unuk je tada skupio hrabrost i pobunio se i uspeo da pobjegne iz kuće došavši do nas, a mi smo zvali policiju", dodaje djeda nesrećnog dječaka.

Komšiluk u strahu

Prema priči komšija, napadnuti dječak je veoma uzoran mladić koji se u potpunosti posvetio sportu i svi koji ga znaju tvrde da je sve samo ne problematičan, a ono što im se dogodilo u komšiluku uvuklo im je jezu u kosti.

"Svi smo u šoku kada smo čuli šta se dogodilo, prosto ne možemo da poverujemo da je neko takav u našem kraju. Dijete, pa i da je učinilo nešto, ne zaslužuje tako da ga tretiraš. Niko nema prava da dira tuđe dijete. Pa i samo za pretnju ga treba uhapsiti, a ne za vozikanje po deponiji, udaranje i traume koje će mu sada ostati do kraja života", navela je jedna komšinica.

Dodaje i da su, kako je čula od drugih komšija, muškarci koji su navodno umiješani u incident već ranije pravili probleme u komšiluku.

"Ljudi su govorili da piju, da prave probleme, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako nešto dogoditi", dodaje komšinica.

Oglasio se MUP

Dragan P. i Slađan M. uhapšeni su u Obrenovcu zbog sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično djelo protivpravno lišenje slobode.

"Oni se sumnjiče da su sinoć u Belom Polju, uz upotrebu fizičke sile, uvukli dječaka u vozilo, potom se odvezli do obližnje deponije gdje su ga nekoliko puta udarili, a zatim vratili", navodi se u saopštenju policije.

Policija ih je ubrzo uhapsila i po nalogu nadležnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, određeno im je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u tužilaštvo.