Užas na pješačkom prelazu: Automobilom udario muškarca i dijete (3)

U Ulici bratstva i jedinstva, u Borči došlo je do saobraćajne nesreće na pješačkom prelazu.
Udareni su muškarac i dijete staro tri godine.
Po devojčicu je došla majka i ona će je voziti na pregled, dok je muškarac (45), prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama, saznaje Telegraf.rs.
Kako prenosi Borčanski reporter, "smart" je oborio muškarca i dijete, a "šoferka" na autu je pukla.
