Užas na pješačkom prelazu: Automobilom udario muškarca i dijete (3)

Autor:

ATV

10.03.2026

18:23

Foto: Tanjug

U Ulici bratstva i jedinstva, u Borči došlo je do saobraćajne nesreće na pješačkom prelazu.

Udareni su muškarac i dijete staro tri godine.

Горан Селак

Republika Srpska

Mijenja se obračun penzija za zatvorske policajce

Po devojčicu je došla majka i ona će je voziti na pregled, dok je muškarac (45), prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama, saznaje Telegraf.rs.

Kako prenosi Borčanski reporter, "smart" je oborio muškarca i dijete, a "šoferka" na autu je pukla.

Saobraćajna nesreća

povrijeđen pješak

Borča

