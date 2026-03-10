Užas na pješačkom prelazu: Automobilom udario muškarca i dijete (3)

U Ulici bratstva i jedinstva, u Borči došlo je do saobraćajne nesreće na pješačkom prelazu.

Udareni su muškarac i dijete staro tri godine.

Republika Srpska Mijenja se obračun penzija za zatvorske policajce

Po devojčicu je došla majka i ona će je voziti na pregled, dok je muškarac (45), prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama, saznaje Telegraf.rs.

Kako prenosi Borčanski reporter, "smart" je oborio muškarca i dijete, a "šoferka" na autu je pukla.