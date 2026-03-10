Logo
Large banner

Hapšenja i zapljene: Velika akcija SIPA u više gradova

Autor:

ATV

10.03.2026

16:14

Komentari:

0
Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) sprovodi veliku akciju kodnog naziva "Gold" zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu i krijumčarenje.

Pretresi su već izvršeni u nekoliko gradova i opština u kojima su oduzeti brojni predmeti, a uhapšene su dvije osobe.

Kako je saopšteno iz SIPA, njihovi službenici zajedno sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva "Gold" pretresaju stambene i pomoćne objekte i pokretne stvari na šest lokacija, na području Bijeljine, Tuzle, Gradačca i Lukavca.

Најновија вијест

Hronika

Novi detalji tragedije kod Laktaša: Poznata imena oca i sina, svemu prethodila svađa?

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela Krijumčarenje, Organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe, Nedozvoljena trgovina i Poreska utaja ili prevara, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšene su dvije osobe, koje će u toku dana biti sprovedene u prostorije SIPA radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će u zakonskom roku biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Тони Цетински

Scena

Oglasio se direktor Spensa o Toniju Cetinskom

U dosadašnjim aktivnostima otkriveno je i privremeno oduzeto putničko motorno vozilo, rezervni dijelovi za motorna vozila u vrijednosti oko 3.500 KM, veća količina tekstilne robe u vrijednosti oko 109.000 KM, zlatni nakit u količini od 1.168 grama, vrijednosti oko 350.500 KM i srebrni nakit u količini od 12.092 grama, vrijednosti oko 145.000 KM, veća količina parfema u vrijednosti oko 10.000 KM, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

U realizaciji operativne akcije "Gold" učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

akcija

pretresi

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

Hronika

Novi detalji tragedije kod Laktaša: Poznata imena oca i sina, svemu prethodila svađa?

1 h

0
Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Hronika

OJT o hororu kod Laktaša: Evo šta je pronađeno na mjestu događaja

2 h

0
Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

Hronika

Užas u Srbiji: Preminuo učenik, pozlilo mu na treningu

2 h

0
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

Hronika

Horor kod Laktaša: Poznat identitet oca i sina koji su pronađeni mrtvi

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner