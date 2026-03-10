Hapšenja i zapljene: Velika akcija SIPA u više gradova

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) sprovodi veliku akciju kodnog naziva "Gold" zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu i krijumčarenje.

Pretresi su već izvršeni u nekoliko gradova i opština u kojima su oduzeti brojni predmeti, a uhapšene su dvije osobe.

Kako je saopšteno iz SIPA, njihovi službenici zajedno sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva "Gold" pretresaju stambene i pomoćne objekte i pokretne stvari na šest lokacija, na području Bijeljine, Tuzle, Gradačca i Lukavca.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela Krijumčarenje, Organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe, Nedozvoljena trgovina i Poreska utaja ili prevara, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšene su dvije osobe, koje će u toku dana biti sprovedene u prostorije SIPA radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će u zakonskom roku biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U dosadašnjim aktivnostima otkriveno je i privremeno oduzeto putničko motorno vozilo, rezervni dijelovi za motorna vozila u vrijednosti oko 3.500 KM, veća količina tekstilne robe u vrijednosti oko 109.000 KM, zlatni nakit u količini od 1.168 grama, vrijednosti oko 350.500 KM i srebrni nakit u količini od 12.092 grama, vrijednosti oko 145.000 KM, veća količina parfema u vrijednosti oko 10.000 KM, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

U realizaciji operativne akcije "Gold" učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.