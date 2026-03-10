Uznemirujuće tvrdnje sa KiM: Kurtijevi ljudi planirali atentat Grenela

Novinar sa Kosova Milaim Zeka iznio je ozbiljne optužbe na račun struktura bliskih premijeru privremenih institucija u Prištini Aljbinu Kurtiju, tvrdeći da su navodno presretnuti razgovori u kojima se pominje planiranje napada na američkog izaslanika Ričarda Grenela.

Prema njegovim tvrdnjama, u presretnutim komunikacijama militanti koji se povezuju sa Kurtijevim političkim okruženjem navodno govore o organizovanju atentata na Grenela, koji je u više navrata bio uključen u diplomatske procese vezane za region.

Društvo Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

Zeka je upozorio da bi takve informacije, ukoliko se pokažu tačnim, mogle imati ozbiljne posljedice po političke odnose i bezbjednosnu situaciju, s obzirom na to da se radi o američkom zvaničniku koji je bio dio administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

On je u svojim izjavama posebno kritikovao politiku Aljbina Kurtija, tvrdeći da je tzv. kosovski premijer godinama u sukobu sa američkim administracijama.

Journalist from Kosovo, Milaim Zeka, alerts: Militants of Prime Minister Kurti have been caught on wiretaps saying that they will organize an assassination against Trump’s man, Richard Grenell.



Kurti has opposed all American administrations, from 1999 until today. pic.twitter.com/OaKAMoASMs — Lasgo (@LasgushH69836) March 9, 2026

Prema Zekinim riječima, Kurti je tokom godina pokazivao otvoreno neslaganje sa politikama Vašingtona, bez obzira na to koja je administracija bila na vlasti.

Svijet Muškarac htio da izađe iz lifta, pa jedva preživio (VIDEO)

Kako je naveo, takav odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama traje još od 1999. godine pa sve do danas.

Zeka smatra da je takva politika dovela do ozbiljnih političkih napetosti između Kurtijeve vlasti i pojedinih američkih zvaničnika, uključujući i Ričarda Grenela, koji je tokom mandata u Trampovoj administraciji bio aktivno uključen u dijalog Beograda i Prištine, prenosi "Alo".