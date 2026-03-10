Logo
Large banner

Uznemirujuće tvrdnje sa KiM: Kurtijevi ljudi planirali atentat Grenela

Autor:

ATV

10.03.2026

17:07

Komentari:

0
Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела
Foto: Tanjug/AP

Novinar sa Kosova Milaim Zeka iznio je ozbiljne optužbe na račun struktura bliskih premijeru privremenih institucija u Prištini Aljbinu Kurtiju, tvrdeći da su navodno presretnuti razgovori u kojima se pominje planiranje napada na američkog izaslanika Ričarda Grenela.

Prema njegovim tvrdnjama, u presretnutim komunikacijama militanti koji se povezuju sa Kurtijevim političkim okruženjem navodno govore o organizovanju atentata na Grenela, koji je u više navrata bio uključen u diplomatske procese vezane za region.

posta paket

Društvo

Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

Zeka je upozorio da bi takve informacije, ukoliko se pokažu tačnim, mogle imati ozbiljne posljedice po političke odnose i bezbjednosnu situaciju, s obzirom na to da se radi o američkom zvaničniku koji je bio dio administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

On je u svojim izjavama posebno kritikovao politiku Aljbina Kurtija, tvrdeći da je tzv. kosovski premijer godinama u sukobu sa američkim administracijama.

Prema Zekinim riječima, Kurti je tokom godina pokazivao otvoreno neslaganje sa politikama Vašingtona, bez obzira na to koja je administracija bila na vlasti.

Незгода у лифту

Svijet

Muškarac htio da izađe iz lifta, pa jedva preživio (VIDEO)

Kako je naveo, takav odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama traje još od 1999. godine pa sve do danas.

Zeka smatra da je takva politika dovela do ozbiljnih političkih napetosti između Kurtijeve vlasti i pojedinih američkih zvaničnika, uključujući i Ričarda Grenela, koji je tokom mandata u Trampovoj administraciji bio aktivno uključen u dijalog Beograda i Prištine, prenosi "Alo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aljbin Kurti

Ričard Grenel

Kosovo i Metohija

atentat

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

Srbija

Požar na neonatologiji Opšte bolnice: Evakuisane bebe

2 h

0
Настављено суђење за убиство пјевачице Јелене Марјановић

Srbija

Nastavljeno suđenje za ubistvo pjevačice Jelene Marjanović

4 h

0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Srbija

Prva fotografija Dačića nakon izlaska iz bolnice

4 h

0
Марта Кос отказала посjету Приштини

Srbija

Marta Kos otkazala posjetu Prištini

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner