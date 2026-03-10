Marta Kos otkazala posjetu Prištini

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je prvu posjetu Prištini, usljed izbijanja nove institucionalne i zakonske konfuzije i političke krize izazvane neuspjehom izbora novog predsjednika a potom i odlukom o raspuštanju centralne skupštine.

- Tokom telefonskog razgovora sa premijerom Aljbinom Kurtijem, komesarka Kos mu je rekla da će odložiti planiranu posjetu Kosovu zbog nedavnih dešavanja. Premijer Kurti je izrazio svoju posvećenost putu ka EU i reformama vezanim za EU, posebno u kontekstu plana rasta za Kosovo. Komesarka Kos namjerava da otputuje u Prištinu što je prije moguće - rekao je portparol Evropske komisije, a prenosi Koha ditore.

Marta Kos, iako datum nije zvanično potvrđen, trebalo je da posjeti Prištinu u četvrtak, 12. marta, ali sada je, prema evropskim izvorima, posjeta odložena.

U vezi sa novonastalom situacijom u Prištini, EU je istakla da "sa žaljenjem primaju k znanju šta se dogodilo i da "čekaju odluku Ustavnog suda Kosova".

Posjeta komesarke Kos, imala je za cilj da pokaže da su sve procedure za ukidanje kaznenih mjera protiv Prištine završene i da se sada očekuje nova dinamika u odnosima sa Evropskom unijom.

Priština je jedini centar na Zapadnom Balkanu koji komesarka Kos nije posjetila otkako je preuzela funkciju u Komisiji za proširenje prije 14 mjeseci. Ostale centre je posjetila više puta.

Razlozi koji se najčešće navode kao razlog zašto Kos još posjetila Prištinu imali su veze sa mjerama, ali i sa višegodišnjom političkom krizom i neformiranjem institucija sa punim legitimitetom.