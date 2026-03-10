Dodik: Vazduh nad Istočnim Sarajevom zauvijek nosi tugu zbog prekinutih dječijih osmijeha

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da postoje mjesta gdje tišina nije odsustvo zvuka, već prisustvo bola koji nema riječi, a takva tišina je u Istočnom Sarajevu samo na pomen 118 nevine srpske djece koju su mučki, hladno i bezobzirno ubili pripadnici muslimanske vojske iz Sarajeva.
- Vazduh nad ovim gradom svakodnevno nosi tugu zbog prekinutog dječjeg osmijeha, djetinjstva, školskih obaveza, igre lastiša i lopte i to surovom rukom rata, zločinački i mučki. To nisu bile vojne mete, ni vojnici, već nevina djeca čija je čista, iskrena, bezazlena graja u rijetkim trenucima primirja "remetila" zvuk granata i kiše metaka i čije su jedine "utvrde" tada bili parkovi, a "oružje" drvene igračke - istakao je Dodik.
Povodom obilježavanja Dana sjećanja na ubijenu i stradalu djecu Srpskog Sarajeva, 11. marta, kada su iz snajperskog hica ubijene djevojčice Nataša Učur /10/ i Milica Lalović /11/, čije su tragične sudbine postale simbol stradanja djece na području Sarajevsko-romanijske regije, predsjednik SNSD-a je naglasio u izjavi za Srnu da stradanje djece u Srpskom Sarajevu nije samo statistika na papiru sa 118 imena, to je prazna stolica za porodičnim ručkom, slavskim stolom, prazna dječija soba koja nikada nije postala soba osnovca, srednjoškolca, studenta...
- Danas se posebno sjećamo naše Milice i Nataše koje su postale simboli svih naših anđela. Njihova igra u naselju Grbavica, koje je tada pripadalo Srpskom Sarajevu, prekinuta je u trenutku kada su trebale da sanjaju o budućnosti. Nije bilo dovoljno što im je djetinjstvo bilo obilježeno ratom, već su u tom krvavom ratu izgubile tek započete živote koje su prerano utkale u temelje Republike Srpske - istakao je Dodik.
Lider SNSD-a je naglasio da je 118 "Milica" i "Nataša" naš vječni podsjetnik da zlo ne bira, da ruka zločinca nije ni zadrhtala nišaneći snajperom dvije razigrane djevojčice, ali zato ova njihova velika žrtva nikada ne smije biti zaboravljena.
On je naveo da Spomen-obilježje u dvorištu škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu stoji kao kameni zagrljaj za svu stradalu djecu i svaki put kada prođemo pored njega dužni smo da zastanemo i to ne samo zbog tuge, već zbog obećanja da ćemo graditi grad u kom će se djeca slobodno igrati i učiti, mirno spavati, i da nikada nećemo dozvoliti da njihova žrtva izblijedi u sjećanju i istoriji.
- Naši mali anđeli nikada neće otići iz ovog grada, jer su njihovi mladi životi ugrađeni u svaki njegov kamen koji su oni svojom krvlju i dječijom čistotom natopili - rekao je Dodik za Srnu.
On je istakao da biti patriota znači voljeti ovu zemlju onako kako su je voljela ta djeca – nevino, čisto i bezrezervno, ali koja u toj svojoj čistoti nisu mogla ni slutiti da će im igra ostati posljednja uspomena, a zlikovci koji su to učinili ostati nekažnjeni.
- Zato je naša sveta dužnost da se o ovim malim a velikim herojima stalno priča generacijama koje dolaze i da svako dijete koje danas slobodno korača ulicama ne samo Istočnog Sarajeva, već svake lokalne zajednice u Republici Srpskoj zna da tu slobodu duguje onima koji su svoje djetinjstvo dali za temelje Srpske - istakao je predsjednik SNSD-a.
Dodik je poručio da će zajedno sa Republikom Srpskom živjeti i ovih 118 nevinih duša koje su bijednim zlikovcima, kukavicima i monstrumima bili meta, i živjeće zauvijek u svakom dječijem koraku, osmijehu, prvoj izgovorenoj riječi, u svakom školskom zvonu i u svakom srcu koje kuca za Istočno Sarajevo i Republiku Srpsku.
Stradaloj djeci Srpskog Sarajeva od 1992. do 1995. godine sutra će biti služen pomen u prisustvu članova porodica stradalih, zvanica, đaka i nastavnika, te položeni vijenci kod Spomen-obilježja.
