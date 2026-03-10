Dodik: Vazduh nad Istočnim Sarajevom zauvijek nosi tugu zbog prekinutih dječijih osmijeha

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da postoje mjesta gdje tišina nije odsustvo zvuka, već prisustvo bola koji nema riječi, a takva tišina je u Istočnom Sarajevu samo na pomen 118 nevine srpske djece koju su mučki, hladno i bezobzirno ubili pripadnici muslimanske vojske iz Sarajeva.

- Vazduh nad ovim gradom svakodnevno nosi tugu zbog prekinutog dječjeg osmijeha, djetinjstva, školskih obaveza, igre lastiša i lopte i to surovom rukom rata, zločinački i mučki. To nisu bile vojne mete, ni vojnici, već nevina djeca čija je čista, iskrena, bezazlena graja u rijetkim trenucima primirja "remetila" zvuk granata i kiše metaka i čije su jedine "utvrde" tada bili parkovi, a "oružje" drvene igračke - istakao je Dodik.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na ubijenu i stradalu djecu Srpskog Sarajeva, 11. marta, kada su iz snajperskog hica ubijene djevojčice Nataša Učur /10/ i Milica Lalović /11/, čije su tragične sudbine postale simbol stradanja djece na području Sarajevsko-romanijske regije, predsjednik SNSD-a je naglasio u izjavi za Srnu da stradanje djece u Srpskom Sarajevu nije samo statistika na papiru sa 118 imena, to je prazna stolica za porodičnim ručkom, slavskim stolom, prazna dječija soba koja nikada nije postala soba osnovca, srednjoškolca, studenta...

- Danas se posebno sjećamo naše Milice i Nataše koje su postale simboli svih naših anđela. Njihova igra u naselju Grbavica, koje je tada pripadalo Srpskom Sarajevu, prekinuta je u trenutku kada su trebale da sanjaju o budućnosti. Nije bilo dovoljno što im je djetinjstvo bilo obilježeno ratom, već su u tom krvavom ratu izgubile tek započete živote koje su prerano utkale u temelje Republike Srpske - istakao je Dodik.

Lider SNSD-a je naglasio da je 118 "Milica" i "Nataša" naš vječni podsjetnik da zlo ne bira, da ruka zločinca nije ni zadrhtala nišaneći snajperom dvije razigrane djevojčice, ali zato ova njihova velika žrtva nikada ne smije biti zaboravljena.

​On je naveo da ​Spomen-obilježje u dvorištu škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu stoji kao kameni zagrljaj za svu stradalu djecu i svaki put kada prođemo pored njega dužni smo da zastanemo i to ne samo zbog tuge, već zbog obećanja da ćemo graditi grad u kom će se djeca slobodno igrati i učiti, mirno spavati, i da nikada nećemo dozvoliti da njihova žrtva izblijedi u sjećanju i istoriji.

​- Naši mali anđeli nikada neće otići iz ovog grada, jer su njihovi mladi životi ugrađeni u svaki njegov kamen koji su oni svojom krvlju i dječijom čistotom natopili - rekao je Dodik za Srnu.

On je istakao da biti patriota znači voljeti ovu zemlju onako kako su je voljela ta djeca – nevino, čisto i bezrezervno, ali koja u toj svojoj čistoti nisu mogla ni slutiti da će im igra ostati posljednja uspomena, a zlikovci koji su to učinili ostati nekažnjeni.

- Zato je naša sveta dužnost da se o ovim malim a velikim herojima stalno priča generacijama koje dolaze i da svako dijete koje danas slobodno korača ulicama ne samo Istočnog Sarajeva, već svake lokalne zajednice u Republici Srpskoj zna da tu slobodu duguje onima koji su svoje djetinjstvo dali za temelje Srpske - istakao je predsjednik SNSD-a.

Dodik je poručio da će zajedno sa Republikom Srpskom živjeti i ovih 118 nevinih duša koje su bijednim zlikovcima, kukavicima i monstrumima bili meta, i živjeće zauvijek u svakom dječijem koraku, osmijehu, prvoj izgovorenoj riječi, u svakom školskom zvonu i u svakom srcu koje kuca za Istočno Sarajevo i Republiku Srpsku.

Stradaloj djeci Srpskog Sarajeva od 1992. do 1995. godine sutra će biti služen pomen u prisustvu članova porodica stradalih, zvanica, đaka i nastavnika, te položeni vijenci kod Spomen-obilježja.