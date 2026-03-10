Ima li dovoljno goriva u Srpskoj? Evo šta kaže ministar

Republika Srpska ima dovoljno goriva i neće biti problema sa zalihama, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

On je rekao da "cijenu diktira tržište", te da će na sljedećoj sjednici biti Uredba o ograničenju marži.

"Vlade će na sljedećoj sjednici donijeti jednu Uredbu o ograničenu marže, to je ona ista koja je važila do sada, samo ćemo je malo poboljšati da bi mogli da ispratimo sve tokove koji se dešavaju na benzinskim pumpama", kaže Puhoca.

Inspekcijski nadzor na pumpama

"Inspekcijski nadzor je od prošle nedjelje na pumpama i vidjeli smo da tu ima nekih manjih problema. Danas samo u razgovoru smo shvatili da i oni koji distribuiraju gorivo, imaju problema i u fening mogu da budu kažnjeni", rekao je ministar.

Što se tiče poljoprivrednika, Puhovac kaže da je i za njih obezbijeđena dovoljna količina goriva.

"Ne treba da odmah idu svi na pumpe i naspu gorivo, jer to iscrpljuje zalihe".

On je rekao da se radi i Uredba o ograničenju marži za trgovce.